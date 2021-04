Prototipo diseñado por estudiantes busca aumentar seguridad de las mujeres en el transporte público.

23 Abril 2021

La propuesta de dos estudiantes de diseño industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue la ganadora del hackathon “Muévete Segura”.

En el hackathon se inscribieron más de 180 personas y se presentaron 19 propuestas al final de la jornada.

Una aplicación móvil que permita generar comunidad, conocimiento y seguridad con el objetivo de reducir el miedo que sienten las mujeres al desplazarse en transporte público y transitar por las calles fue la ganadora del hackathon “Muévete Segura” impulsado por instituciones de gobierno y cooperación internacional.

La propuesta fue desarrollada por Mónica González Sosa y José Pablo Corella Vargas, estudiantes de diseño industrial en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), quienes alcanzaron el primer lugar, recibiendo un premio de US$ 3600 aportado por la Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA). Su propuesta es una aplicación que permita identificar zonas seguras por las cuales desplazarse en transporte público, notificar a personas de confianza durante los desplazamientos y generar una comunidad que permita de manera virtual y física acompañarse durante los desplazamientos para sentirse más seguras.

Mónica González Sosa, una de las ganadoras del hackathon “Muévete segura” señaló que “para nosotros haber ganado no significa solamente un premio o un título, sino el orgullo de saber que pudimos aportar nuestro granito de arena en la solución de esta problemática. Estamos infinitamente agradecidos con el equipo organizador del hackathon por dar luz a esta temática tan importante. No podríamos estar más felices que les haya gustado nuestra propuesta”.

Por su parte, José Pablo Corella Vargas dijo que “la inseguridad en las calles es un tema del que siempre estamos escuchando, y que bien sabemos que este afecta mayoritariamente a las mujeres, un problema cultural que difícilmente va a cambiar en pocos años, por lo que consideramos importante poder generar propuestas que ayuden a las mujeres a poder sentirse seguras y para nosotros poder aportar nuestras ideas para el hackathon fue oportunidad que quisimos aprovechar ya que podrían ser de ayuda en el futuro para alguien”.

La aplicación ganadora también propone contar con un espacio para compartir experiencias, así como herramientas de ayuda para obtener información sobre defensa personal y salud mental, además incorpora un directorio de contactos donde pedir ayuda en situaciones de inseguridad.

“El temor que viven las mujeres al desplazarse por espacios públicos es muy alto, los tocamientos, miradas lesivas o actitudes invasivas hacen que el derecho al libre tránsito se vea limitado por el miedo. Esta forma de violencia invade la intimidad, el cuerpo y la integridad de las mujeres y no podemos ni debemos ver estas actitudes machistas como normales y permitidas. Apoyamos los resultados del hackathon que creó herramientas tecnológicas al servicio de la seguridad y el acompañamiento de las mujeres. Felicitamos a todas las personas participantes, especialmente a las ganadoras”, destacó Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU.

“Estoy muy agradecida con los diferentes aliados que hicieron posible esta iniciativa y en especial con las y los jóvenes que nos han apoyado con este proceso. Es urgente promover servicios de transporte público seguros y de calidad que no contaminen el ambiente, con el fin de seguir luchando contra el cambio climático. Sabemos que las mujeres somos las mayores usuarias del transporte público, por lo tanto, es fundamental que nos sintamos seguras cuando viajamos solas o en compañía de nuestras familias”, afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo.

El segundo lugar fue obtenido por cinco estudiantes de ingeniería agrícola y biosistemas de la Universidad de Costa Rica, quienes proponen una aplicación integrada preventiva y de aviso en caso de emergencia por acoso a partir de una base de datos brindada por las usuarias. Las estudiantes Ana María Sandí Guzmán, María Angélica Zamora Espinoza, Maria José Salas Ramírez, Ariana Lucía Parajeles Blanco y Rebeca Isabel Herrera Leitón recibieron una tableta cada una, cortesía de la Comisión de Mujeres del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC).

En la entrega de premios Marylin Solis coordinadora de la Comisión de mujeres del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) felicitó a los equipos con mensaje de motivación para continuar y explorar el mundo de las tecnologías. "En la vida nos vamos a encontrar personas que nos digan que no podemos, que es difícil, que es mejor no intentarlo, pero eso no debe detenernos, si de corazón lo queremos no hay nada ni nadie que pueda obstruir cumplir un sueño. La pasión y esfuerzo son claves para lograr cada una de nuestras metas, nunca nada será cuestión de suerte. Sigan luchando, participando, involucrándose en el desarrollo de soluciones y lo más importante crean en cada una de ustedes porque somos capaces de lograrlo cualquier cosa"

Por su parte, Edwin Herrera Arias, Director Ejecutivo del COSEVI comentó que “finiquitar un proyecto tan exitoso como éste, no solo nos llena de alegría porque estamos gestando una herramienta que nos ayuda a proteger a nuestros seres queridos en un espacio público sumamente vulnerable por la delincuencia, sino que también nos ha demostrado dos grandísimas realidades de la sociedad costarricense actual, 1. La cantidad de mentes brillantes y dispuestas a trabajar por Costa Rica y 2. Que el trabajo Multisectorial e interinstitucional articulados dan frutos de primer mundo”.

Desde la Cooperación alemana se mostraron muy complacidos por la respuesta que obtuvo el hackathon “Muévete Segura”. “Ha sido impresionante ver el esfuerzo y la creatividad de las personas participantes para diseñar una aplicación que mitigue los riesgos identificados que corren las mujeres al desplazarse solas – especialmente en transporte público - mediante la identificación de zonas seguras, avisos a contactos de emergencia y autoridades, información con protocolos de denuncia y conformación de comunidades para viajar seguras y reducir así la vulnerabilidad de ser violentadas durante los desplazamientos”, señaló Claus Kruse, director del proyecto MiTransporte de la Cooperación alemana para el desarrollo, GIZ .

Por su parte Flora Montealegre, Delegada Ejecutiva de la Fundación CRUSA afirmó que “Las mujeres, como mayores usuarias del transporte público, se enfrentan a problemas como el acoso, violencia y peligro durante sus desplazamientos. Desde la Fundación CRUSA estamos convencidos de la necesidad de ampliar el uso del transporte público para avanzar hacia una economía cada vez más verde e inclusiva y para lograrlo debemos mejorar la calidad y la seguridad de este servicio. Estamos muy complacidos de los resultados del hackathon “Muévete Segura”, porque permitió ver soluciones tecnológicas innovadoras que permitirán atender estos problemas y cerrar parte de las brechas de género que nos aquejan”.

Los organizadores del hackathon y de la iniciativa género-sensitiva de innovación en soluciones a la inseguridad de las usuarias en el transporte público informaron que la siguiente etapa es el desarrollo del prototipo durante los próximos cinco meses por profesores de la Universidad Cenfotec, en el Cenfotec Software House. Una vez que esté listo será validado por grupos de mujeres.