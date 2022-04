1857 niños de 18 escuelas guanacastecas potencian sus habilidades de lectoescritura gracias a proyecto de la Asociación Creciendo Juntos

04 Abril 2022

Para esta segunda etapa, se incorporan las tutorías en la materia de matemáticas.

Programa cuenta con la colaboración de 37 tutores de la Universidad Nacional.

Por segundo año consecutivo la Asociación Creciendo Juntos, en alianza con la Dirección Regional de Educación del Circuito 02 de Liberia, circuito 06 de Santa Cruz y la Universidad Nacional, llevan a cabo el proyecto “Creciendo Entre Letras”, que busca mejorar las habilidades de lectoescritura en niños y niñas ante el rezago en este tema.

La segunda etapa del programa “Creciendo Entre Letras” inició el 7 de marzo con la apertura del curso lectivo 2022 beneficiando a aproximadamente 1857 estudiantes que cursan los niveles segundo, tercer, cuarto, y quinto grado de Educación General Básica.

“En Creciendo Juntos, estamos comprometidos con mejorar la educación de los niños y niñas guanacastecos, quienes representan el futuro de la provincia. Gracias a nuestra alianza histórica con el Ministerio de Educación Pública (MEP), logramos identificar el rezago en el campo de la lectoescritura que presentaban los niños y niñas de la zona, debido, entre otras cosas, a la pandemia. Agradecemos el apoyo que nos han brindado las instituciones educativas universitarias, para llevar adelante este proyecto tan importante”, comentó Elsa Bonilla, directora de Creciendo Juntos.

Durante este 2022, el programa cuenta con la colaboración de 37 tutores de la Universidad Nacional para la atención de las 18 escuelas de las comunidades: Altos del Roble, Artola, Bernardo Gutiérrez, Cacique, El Coco, El Triunfo, Guardia, Ignacio Gutiérrez, La Libertad, Los Lagos, Nuevo Colón, Obandito, Pacífica García, Palmira, Paso Tempisque, Playa Hermosa, Santa Cruz y Santa Rita.

“La mediación pedagógica personalizada que se brinda con la colaboración de los docentes en formación de la UNA, constituye un dispositivo básico para que cada estudiante atendido logre avances significativos en su proceso lector. Impulsa las emociones positivas de los niños y niñas al lograr leer, escribir, interpretar y entender las exigencias que presentan los contenidos del currículo en sus materias básicas”, comentó Margoth Miranda Rosales, Profesora de Pedagogía UNA.

Creciendo Entre Letras es un programa que se imparte de manera gratuita en los centros educativos y en el que el único requisito que deben cumplir los estudiantes es estar matriculados en el curso lectivo de la educación general básica.

Durante el 2021, 472 estudiantes de ocho centros educativos participaron en la primera etapa del programa con atención personalizada que les ayudó a mejorar su lectura y escritura, entre otras habilidades como: leer en voz alta, utilizar la escritura de forma creativa y la creación de textos con mayor coherencia y ortografía que les permitieron potenciar su autoestima y confianza en el aprendizaje.

“Creciendo Entre Letras es un programa muy interesante que requiere, eso sí, de mucha dedicación y entrega, cualidades que hemos observado en las tutoras.”, agregó Karina Grijalba Contreras, directora de la escuela Cacique.

En el periodo anterior de vacaciones, también se puso en marcha el curso de verano, con el que se pudieron atender problemas cognitivos en lectoescritura de los escolares y se realizó mediación pedagógica, así como apoyo emocional en atención a niños y niñas que han sufrido por no avanzar al mismo ritmo de aprendizaje en comparación con el resto del grupo.

Adicionalmente, Creciendo Juntos en alianza con Age of Learning, organización sin fines de lucro con la misión de mejorar la educación de niños y niñas en países de ingresos bajos y medianos bajos en todo el mundo, pondrán en práctica un plan piloto con la introducción de la materia de matemáticas. Este plan se desarrollará por medio de la aplicación My Math Academy creada por Age of Learning, quienes también diseñaron la aplicación ABC Mouse, herramienta que trajo Creciendo Juntos a su círculo de influencia y que ahora es utilizada por el MEP a nivel nacional.

“Buscamos que la enseñanza de la materia de matemática sea de una forma dinámica, innovadora y atractiva que facilite la participación y el aprendizaje en los estudiantes de primer ciclo”, agregó Elsa Bonilla.

El plan piloto de My Math Academy ayudará a capacitar a 60 maestros de matemática, de 15 centros educativos, que aprenderán a utilizar y sacarle provecho a la herramienta durante las lecciones.