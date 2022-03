53 mil graduadas de “Avanzamos Mujeres” abren paso a la igualdad de género en todo el país

09 Marzo 2022

Iniciativa, articulada por el IMAS con el INAMU, brinda herramientas en derechos humanos y ejercicio de la ciudadanía orientada hacia la igualdad real de oportunidades y la equidad de género.



La inversión social de los últimos cuatro años superó los ¢10 mil millones y cubrió a mujeres de todo el territorio nacional, quienes desarrollan un plan de vida para la consecución de metas y objetivos personales.



“Aprendí mucho el valor de mi vida y de todo aquello que puedo soñar y cumplir con esfuerzo y perseverancia. La mejor experiencia que alguien puede vivir como mujer es este curso”, señaló una de las graduadas del curso de la Región Brunca.

Un total de 53.007 mujeres de todas las regiones del país participaron durante los últimos cuatro años en el proceso de aprendizaje virtual sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos, violencia, género, autoestima y proyectos de vida, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

En esta iniciativa -enmarcada en el Programa Avanzamos Mujeres y la Estrategia Puente al Desarrollo- participaron 10.268 mujeres de la Región Brunca; 8.671 de la Región Chorotega; 7.493 de la Región Pacífico Central y 7.482 de la Región Huetar Norte. Asimismo, 6.927 de Limón, 5.072 de San José, 2.768 de Heredia, 2.633 de Cartago y 1.694 de Alajuela.

La inversión social de más de ¢10 mil millones busca romper patrones patriarcales y círculos de violencia desde el reconocimiento de la igualdad y dignidad de las mujeres en la sociedad costarricense.

Adicionalmente, en este año, 5.075 mujeres ya se encuentran matriculadas para iniciar la capacitación del primer semestre de este año, con una inversión proyectada que ronda los ¢1.500 millones.

“Avanzamos Mujeres nació para devolver a las mujeres el protagonismo de sus historias de vida y su futuro. Cada charla, cada herramienta y cada esfuerzo de este programa va dirigido a romper ciclos de violencia y exclusión de una sociedad que históricamente les ha hecho caminar en suelos disparejos y que suele ponerles techo a sus sueños”, dijo Juan Luis Bermúdez Madriz, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS.

Agregó que “las historias de estas 53 mil mujeres nos lanzan un llamado urgente al resto de la sociedad para sumarnos al cambio cultural hacia una sociedad más justa y con mayor equidad de género”.

“Cada mujer que participa en nuestros cursos de formación humana termina el proceso siendo una mujer renovada. Ellas se descubren a sí mismas, se empoderan, se reconocen como personas poseedoras de derechos, logran identificar su papel protagónico en la sociedad y sus posibilidades para mejorar su condición de vida. Estas mujeres, en tan solo 4 meses, transforman su visión de mundo logrando beneficios no solo para ellas sino también para sus familias”, destacó Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU.

Las mujeres reciben capacitación, según la malla curricular que ha definido del INAMU, y una vez concluido el proceso obtienen una certificación que las acredita con el título de “Fortalecimiento personal y colectivo del Programa Avanzamos Mujeres”.

“Este curso ha sido lo mejor que pude recibir en la vida, me ayudó a ver la vida diferente, a darme cuenta de que valgo demasiado como mujer. Es un curso que te forma, que te abre los ojos y la mente para ver el camino mejor, me motivó mucho a superarme en la vida. En muchos sentidos, me dio seguridad para tomar decisiones. Aprendí mucho el valor de mi vida y de todo aquello que puedo soñar y cumplir con esfuerzo y perseverancia. La mejor experiencia que alguien puede vivir como mujer es este curso”, señaló una de las mujeres que recibió el curso en la zona Brunca.

La continuidad y sostenibilidad de los resultados se basan en plan o proyecto de vida que les permite retomar sus estudios, capacitarse técnicamente, tener acceso a una vivienda digna, desarrollar una idea de negocios o un emprendimiento, entre otros programas que complementan su proceso de crecimiento personal.