Llegan las “Raspas”, Independencia Millonaria y El As Afortunado de la JPS

18 Agosto 2021

Utilidades de las Raspas benefician los servicios de cuidados paliativos y soluciones de vivienda con el BANHVI

En los últimos 18 meses se han generado más de 922 millones de colones para esos sectores.

Este 18 de agosto del 2021 llegan al mercado dos nuevos juegos de la Lotería instantánea: y Vienen para ayudar a las clínicas de cuidados paliativos y a los programas de vivienda de interés social; pero también ofrecen esparcimiento y la posibilidad de ganar premios. La lotería instantánea es preferida por aquellas personas que desean conocer al momento si ha resultado ganador-a pues no se requiere de esperar un sorteo tras adquirir cada boleto. Por ley la Junta de Protección Social, JPS, destina las utilidades a las unidades de cuidados paliativos sin fines de lucro, así como a programas de vivienda de interés social mediante transferencia al Banco Hipotecario de la Vivienda. “Durante el período de pandemia la JPS ha logrado generar más de 922 millones de colones para estos dos sectores, esto nos complace mucho pues el producto sigue siendo de los preferidos por los clientes y de esta forma podemos seguir apoyando financieramente estas dos áreas tan sensibles en el país”, expresó Esmeralda Britton, presidenta de la junta directiva de la JPS

INDEPENDENCIA MILLONARIA: Incluye -entre otros- un premio mayor de (veinticinco millones de colones) en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Cada boleto cuesta ¢500 . : Para jugar, ganar y ayudar raspe toda el área de juego. Si una misma cantidad se repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad. Si aparece 3 (tres) veces la frase 200AÑOS gana ¢25.000.000.

Con EL AS AFORTUNADO: Para jugar, ganar y ayudar raspe toda el área de juego. Raspar toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) veces el símbolo de un AS, gana el premio indicado. Cada boleto cuesta ¢500. Con ambos juegos, las personas pueden participar en el programa la Rueda de la fortuna. Si aparece la palabra RASPA participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer efectiva la participación directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección Social, para validar el boleto ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o documento pág. 2 de identidad vigente y en buen estado, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o documento de identidad no está vigente, el participante pierde automáticamente el derecho a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna. Además, los boletos no premiados pueden activarse en el App JPS A SU ALCANCE, en el sitio www.jps.go.cr, para participar en el programa La Rueda de la Fortuna