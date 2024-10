Violencia contra las mujeres deja huella en sus hijas e hijos

14 Octubre 2024

Campaña de comunicación que promueve el INAMU busca crear consciencia sobre problemática.

Poder Judicial registra 142 solicitudes de medidas de protección por día.

De enero a setiembre PANI ha atendido 92.245 menores de edad víctimas de violencia

– “Yo estaba sentado en una punta de la mesa y el novio de mi madre en otra. Lo que empezó como un intercambio de ideas, empezó a subir de tono, hasta que le grité: “te quiero fuera de mi casa”. Él agarró un cuchillo y me lo puso en el cuello, no me lastimó, pero sentí que mi casa ya no era un refugio ni para mí ni para mi madre y esa fue la última vez (...) La violencia de la que fui víctima sigue siendo haciendo eco en mí."

Este es parte de uno de los testimonios de la campaña "No Creás" que hoy el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Ministra de la Condición de la Mujer, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) dieron a conocer.

“Esta campaña es un llamado a la reflexión. Si desde los hogares se cultivara el respeto mutuo y la igualdad no tendríamos relaciones de poder y de control, por lo que los hijos e hijas no crecerían en ambientes marcados por la violencia, el abuso, el maltrato. Desaprender la violencia es el reto que como sociedad tenemos y sí es posible lograrlo”, comentó Cindy Quesada Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer.

De acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, entre el 1° de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2023, se solicitaron un total de 259 002 medidas de protección, para un promedio de 142 medidas de protección por día. En la mayoría de los casos, son mujeres las que solicitan la protección en contra de hombres, sea su pareja sentimental, cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, primo, entre otros.

Datos del PANI indican que entre el 2022 y el 2023, se registró un incremento del 8% en la cantidad de niñas, niños y personas adolescentes víctimas de violencias (375 diarios). En el 2022 se atendieron 127.164 y en el 2023 fueron 137.042. A setiembre del 2024, se han atendido 92.245 personas menores de edad víctimas de violencia. Cada día, 12 adolescentes de entre 15 y 19 años se convierten en madres en Costa Rica.

“Este año conmemoramos 35 años de aprobación de la Convención sobre los derechos del Niño. En el marco de esta celebración es preocupante que, en Costa Rica, más de 130,000 niños y niñas y adolescentes son víctimas de violencia cada año, una realidad que no podemos ignorar. La prevención de la violencia contra la niñez y las mujeres es una responsabilidad compartida que requiere la acción inmediata de todos los sectores de la sociedad. Hacemos un llamado a las familias, comunidades y autoridades para unir esfuerzos y crear entornos seguros y protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. Juntos, podemos romper el ciclo de la violencia y garantizar un futuro donde cada niña y niño tenga la oportunidad de crecer en paz y dignidad", recalcó Juan Manuel Baldares, Gerente de Programas de UNICEF Costa Rica.

"La violencia de género encuentra, en el mismo dolor que causa dentro de las familias, un espacio para normalizarse y reproducirse. La respuesta social no puede ignorar esa dinámica perversa y destructiva que se esconde tras las puertas de cada hogar, y que repercute también en todos los ámbitos del desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En cada caso de femicidio, en cada delito de relación impropia, en cada llamada al 9-1-1 por violencia intrafamiliar, hay un grupo familiar que sufre, pero también que corre el riesgo de replicar estos patrones, principalmente, desde masculinidades que requieren transformarse para poner fin a esta epidemia. Este es el llamado conjunto que promueve esta campaña con un mensaje principalmente hacia los hombres de la sociedad costarricense", expresó Juan Luis Bermúdez, jefe de UNFPA Costa Rica.

Desde 1996, Costa Rica cuenta con la Ley Contra la Violencia Doméstica, mediante la cual se le dan herramientas especialmente a las madres, personas menores de edad y personas adultas mayores, y con discapacidad víctimas de violencias en las relaciones de pareja, para que soliciten medidas de protección para preservar sus vidas, su integridad y su dignidad. El artículo 3 de esa ley contiene una lista extensa, pero no exclusiva, de las medidas de protección que puede ordenar un Juzgado de Violencia Doméstica, Contravencional o de Familia en contra de la persona agresora y tratar de evitar nuevos episodios de violencia doméstica. Toda persona tiene derecho a vivir libre de todo tipo de violencia y discriminación.

La campaña fue inicialmente producida por UNICEF Uruguay y consta de tres testimoniales y un corto de 1 minuto, todas las piezas retratan la violencia a la que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes cuando su madre sufre violencia por parte de su pareja, de ahí el eslogan de la campaña: No creás que la violencia sobre una madre no llega a sus hijos e hijas. Puede ver todas las adaptaciones de la campaña en el siguiente enlace:

Los testimoniales estarán disponibles en el canal de youtube del INAMU y UNICEF, la campaña se publicará por redes sociales y medios de televisión rural.