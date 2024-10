ICT promovió la inclusión en las celebraciones del Día Mundial del Turismo

01 Octubre 2024

Un grupo de 15 adultos mayores, así como pacientes u sobrevivientes de cáncer de la organización FUNCAVIDA fueron parte de los colectivos que se sumaron a las actividades para celebrar esta fecha, el pasado 27 de setiembre.

Estas acciones son parte del programa “Turismo para todas las personas” que lidera la institución con el fin de hacer que el turismo sea más accesible, inclusivo y equitativo.

En el marco de las celebraciones del Día Mundial del Turismo, el pasado 27 de setiembre, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) también organizó actividades turísticas especiales para hacer de esa fecha un evento donde todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o socioeconómicas, se sintieran parte del festejo.

Un grupo de 15 adultos mayores entre 65 y 82 años, provenientes de Gravilias, en Desamparados, realizó durante la mañana del viernes anterior un recorrido por sitios emblemáticos josefinos, bajo la guía de Chepecletas. Algunos trayectos los hicieron en buseta, y otros a pie, y así pudieron visitar la Plaza de la Democracia, el Museo Nacional, el Parque Nacional, el Parque España, la Escuela Buenaventura Corrales, la Antigua Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Parque Morazán, el Teatro Nacional y el Edificio Steinvorth.

Gilda María Calvo Madrigal, vecina de Gravilias y parte del grupo de adultos mayores que hizo el recorrido, indicó sobre la experiencia: “Me ha parecido todo muy lindo, me impactó lo que he conocido y visto en el Museo Nacional y para dejarle un legado a nuestros nietos y bisnietos de la próxima generación, eso es muy valioso para mí, del recorrido en el museo me gustó la prehistoria y las exhibiciones de piedra. Tiene un contenido muy lindo, a los turistas por eso les encanta nuestro país, porque hay mucha vegetación y muchas culturas, eso me llamó mucho la atención”.

Al respecto, Alberto López, vocero del ICT, hizo referencia a que en el marco del Día Mundial del Turismo y como parte del “Programa turismo para todas las personas”, estos ciudadanos pudieron conocer los atractivos del centro de San José, recordar tiempos en los que quizás hacían turismo dentro de la capital y en muchos casos conocer por primera vez algunos puntos turísticos.

“Esto nos llena de muchísima satisfacción porque este programa está impactando directamente en un derecho fundamental de las personas, que es el derecho de hacer turismo, y precisamente promueve que personas que no tengan la capacidad económica o tengan alguna limitación desde el punto de vista físico, ejerzan su derecho de desarrollar actividades turísticas para descansar, para recargar baterías, pero, principalmente, para lo que debería ser en sí mismo un fin de todas las personas que es ser felices, seguiremos avanzando y mejorando toda la propuesta de Turismo para todas las personas para que más personas puedan disfrutar las actividades turísticas de nuestro país.”, señaló López.

Al respecto, Víctor Badilla, de la dirección de prestaciones sociales del programa ciudadano de oro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), exaltó que el grupo de adultos mayores estaba sumamente contento y agradecido porque se sintieron parte de la comunidad. “Bastaba ver sus rostros, su alegría y su felicidad en la participación”, concluyó.

Así como esta alianza estratégica entre la CCSS y el ICT, al programa Turismo para todas las personas se suman otras 34 instituciones, y se ha logrado beneficiar alrededor de 1160 personas.

Participación en Guanacaste

También con apoyo del ICT, a través del programa Turismo para todas las personas y en el Día Mundial del Turismo, se realizó en Guanacaste el Décimo Encuentro Nacional e Internacional de Turismo de Salud para el Bienestar Integral, organizado por la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer (FUNCAVIDA).

Mediante comunicado de prensa, FUNCAVIDA informó que este evento permite que las personas puedan tener acceso al turismo, siendo esta una oportunidad invaluable para promover la salud y el bienestar mediante el intercambio de experiencias, testimonios inspiradores y actividades terapéuticas en diversas áreas.

El lema elegido por ONU Turismo para la celebración del Día Mundial del Turismo 2024 fue precisamente Turismo y paz, por el papel que tiene esta actividad de unir a las personas y cómo el turismo sostenible puede transformar las comunidades, fomentar la inclusión, fortalecer las economías locales y preservar el patrimonio cultural y natural, entre otros aspectos relevantes para la convivencia pacífica de las naciones.