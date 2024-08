Territorios indígenas cuentan con cajeros automáticos y servicios bancarios del BN en su propia lengua

30 Agosto 2024

La institución dispone de cajeros automáticos en Bribri, Cabécar y Malecu.

Mediante el programa de Libertad Financiera el BN promueve la educación financiera y facilita la accesibilidad a una banca inclusiva en ocho pueblos indígenas.

Familias indígenas en Costa Rica están experimentando una transformación significativa en su calidad de vida y oportunidades económicas gracias al apoyo del Banco Nacional (BN).

Los habitantes de territo­rios como Conte Burica, Tainy, Talaman­ca, Guaymí y Bajo Chirripó, tienen la posibilidad de gestionar sus pro­pios negocios como: un supermer­cado, una cafetería y la siembra de abacá, (fibra natural para uso industrial) y hasta una proveedu­ría de alimentos para centros edu­cativos, gracias a que cuentan con las herramientas financieras y no financieras que les ha facilitado el BN.

Como parte de esta labor del 2020 al 2023, los cinco territorios indígenas que desarrollan proyectos productivos comunales han recibido una inver­sión de más de ¢215 millones por parte del BN, generando más de 140 empleos y beneficiando a más de 1.740 personas.

“Somos el único banco del país que atiende a los ocho pueblos in­dígenas con oficinas que ofrecen cobertura en sus 24 territorios, donde inclusive habilitamos cajeros automáticos en lenguas indígenas. Esto permite que un aproximado de 40.000 aborígenes tengan acceso a servi­cios bancarios. Así reafirmamos nuestro compromiso de llevar desarrollo económico, social y ambiental a toda Costa Rica, como lo hemos hecho durante 110 años”, indicó María Bre­nes, directora de Relaciones Institucionales.

La historia de Hiqui Morera

Esta historia está marcada por sacrificio y resiliencia. Hiqui Morera, es una mujer indígena, madre y empresaria quien nació en un pueblo indígena llamado Malecu. Ella desde los 3 años creció junto a su padre y su abuela quienes le enseñaron lo mejor de la cultura.

Después del fallecimiento de su padre a sus 43 años quien fue su guía pues se dio cuenta que debía aprender a defenderse sola en la vida, lo cual no es sencillo. En esa época ella tenía muchos miedos que afrontar porque no solamente es mujer sino también indígena.

Hiqui se atrevió hace 8 años a empezar de manera independiente su proyecto de cultura llamado Rancho Maleku Tafa Uríjif (traducido al español significa “Hija del Jaguar”), que consistió en la construcción de un rancho turístico para rescatar y promocionar sus raíces autóctonas.

En la actualidad parte de su familia trabaja con ella en esta empresa de cultura en cuyo rancho en ocasiones recibe la visita de más de 100 personas de todas partes del mundo y hasta de gente famosa.

Según Hiqui “este proyecto me acerca a mis raíces y al rescate cultural porque puedo transmitirles mi cultura a los visitantes y me emociona porque mi trabajo me lleva a conectar con gente que ni siquiera me imaginé llegar a conocer. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del Banco Nacional”.

Apoyo a la inclusión financiera

Como una banca inclusiva adapta sus servicios para todas las perso­nas por igual y genera experiencias para mejorar su calidad de vida, es que en las agencias del BN de Turrial­ba y Bribri algunos funcionarios pueden comunicarse con clientes aborígenes porque también han aprendido su lengua.

Dentro del equipo de funcionarios del banco hay personas indígenas, tal es el caso de Albin Morales, quien labora desde hace tres años en la oficina del BN de Bribri atendiendo a los clientes en diversos idiomas y lenguas, tales como bribri, cabécar, español e inglés.

“Para mí trabajar en el BN es un privilegio porque me ha potencializado personal, laboral, y profesionalmente, además es motivacional porque ha reforzado mi objetivo de ayudar a mi comunidad y cantón”, agregó Morales.

Cajeros en lenguas indígenas

El banco dispone de cajeros automáticos en lenguas indígenas con el fin de que puedan acceder a servicios bancarios en su propia lengua sin inconvenientes.

Tal es el caso de las personas de los gru­pos Bribri y Cabécar que pueden utilizar los cajeros automáticos ubicados en las oficinas del BN de Turrialba, La Suiza y Bribri.

Mientras que la comunidad Malecu puede dirigirse a los cajeros automáticos localizados en las oficinas de la entidad bancaria de Guatuso y Upala.

Como el BN cubre, atiende y apoya a todas las zonas del país, incluso donde otros no llegan, los habitantes de los 24 pueblos indígenas de Costa Rica pueden acudir a sus siguientes agencias ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional: