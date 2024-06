9 organizaciones públicas y privadas fueron premiadas por impactos generados con acciones de RSE

13 Junio 2024

La premiación se dio en el marco del Día de las Buenas Acciones en Costa Rica. Además, la actividad buscó concientizar sobre la importancia que tiene para la sociedad en general la realización de buenas acciones constantes que generen impactos positivos en la calidad de vida de la personas y grupos.

Un total de nueve organizaciones de los sectores, tanto público como privado, fueron premiadas por el alto impacto que generaron sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el marco del Día de las Buenas Acciones en el país.

Precisamente, en este 2024, se celebró el décimo aniversario del Día de las Buenas Acciones (DBA) en Costa Rica, primer país en América Latina que se unió a esta causa. Este se celebró el pasado 14 de abril, y su objetivo es impulsar una mayor consciencia en las empresas y en la sociedad civil en general mediante la realización de acciones positivas y altruistas para el bienestar de las comunidades y se celebra en más de 115 países

Margie Villagra, directora ejecutiva de Fundación Construyendo Sonrisas, mencionó que, para la edición 2024, el DBA alcanzó un récord de 66 proyectos inscritos, involucrando a 738 voluntarios y beneficiando a más de 1.2 millones de personas en el país y, por primer año, alcanzando las 7 provincias de Costa Rica. Además, este es el segundo año consecutivo en que el país organiza una premiación nacional.

Específicamente, la premiación se dividió en tres sectores: público, privado y sociedad civil. En cada sector, se otorgaron tres premios. Estos fueron al proyecto más innovador, al mayor número de voluntarios activos, y a la mayor cantidad de beneficiarios. Los ganadores para esta edición fueron:

PROYECTO MÁS INNOVADOR Sector Público Departamento Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa Jornada de donación de paquetes con bolsas biodegradables y charlas ilustrativas a los jóvenes y funcionarios legislativos, referente al cuido del ambiente, su conservación y protección. Adicionalmente, se dotó de estas bolsas a los despachos de las siete fracciones políticas Sector Privado Ferretería EPA "Concierto de mascotas. Música creada por el músico Carlos ""Tapado"" Vargas para que sea disfrutada especialmente por los animales y sus dueños. Evento gratuito, abierto al público en el marco de las actividades de los Domingos Familiares sin Humo de la Municipalidad de San José, que se realizan en el Paseo Colón." Sociedad Civil Asociación de Desarrollo Específica por la defensa de las personas adultas mayores de Liberia Iniciativa de interacción y cuidado mutuo entre niños y adultos mayores. Se realizaron juegos y actividades de integración, sesiones de danza y zumba. Se contó también con una sala de belleza para el cuidado de las personas adultas mayores, además de conciertos y otras actividades artísticas

PROYECTO MAYOR IMPACTO Sector Público Universidad Nacional Feria ambiental con más de 27 stands de emprendedores y artesanos de la zona de Heredia Stands de múltiples organizaciones interserctoriales. RAEE-TON (Recolección de Residuos Eléctricos y Electrónicos). Además, recepción de residuos valorizables bajo las categorías de ECOINS, recolección de Ecobotellas en alianza con empresas y actividades artísticas y culturales Sector Privado IMC Interamericana Medios de Comunicación SA Campaña para la concientización sensibilización de la población del GAM en Costa Rica sobre dos problemas interrelacionados: el desperdicio de alimentos y la persistente problemática del hambre a nivel mundial. Sociedad Civil Somos65 Somos 65 es un presentó la iniciativa de formar un programa de televisión y plataforma digital dirigido a toda la familia costarricense; con la salvedad que las personas adultas mayores son las protagonistas de cada una las historias que transmiten

PROYECTO MAYOR ACTIVACIÓN DE VOLUNTARIOS Sector Público Campus Sostenible - UNA Campus sostenible sumó a los voluntarios que participaron en la Feria Ambiental de Buenas Acciones que realizó la universidad, participando activamente en las iniciativas de emprendimiento, bondad y sostenibilidad realizadas. Además, realizaron diferentes jornadas en el centro de acopio. Sector Privado Universidad de Ciencias Médicas UCIMED Realizó una jornada de salud para la población de Alajuela, brindando servicios básicos como toma de signos vitales, muestras antropométricas, información sobre la importancia del uso correcto de fármacos, y la importancia de la higiene postural. Además de un etiquetado de libros. Sociedad Civil Asociación Programas Sociales de Dominical Realizó un festival de bien en Puntarenas integrando a niños y niñas a través de juegos tradicionales. Realizaron la limpieza de la playa y ajuste de algunos basureros, además de compartir con otras actividades y celebrar ser una comunidad Tsunami Ready.

Los jueces encargados de seleccionar a los ganadores fueron: Ivannia Alfaro, jefe de Sostenibilidad de Coopeande y directora del Consejo Nacional de Sostenibilidad; Akira Hidalgo, asesora en Sostenibilidad, Ambiente, y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR); y Daniel Flores, consultor internacional en Innovación, Estrategia y Tecnología, y CEO de ROKBIT.

Villagra explicó que para la selección de los proyectos ganadores, los jueces tomaron elementos como el voluntariado medido por la cantidad de personas participantes, además de las forma en que se integra a la sociedad; es decir, que sea escalable.

“Otro elemento, fue el impacto. Este se analizó sobre lo real no solo el potencial del proyecto, porque hay muchos proyectos de gran potencial, pero el ver cómo se desempeñan las ideas y se llevan a cabo con los recursos que disponen es parte de analizar la realidad y no lo posible que pudiera no darse. Es poder crear cambios significativos y que estos sean accedidos por la mayor cantidad de personas que necesitan la propuesta”, mencionó Villagra.



Añadió que la categoría más compleja es innovación social, que se analiza según el sector. Esta, dijo, toma en cuenta el impacto social y que la iniciativa pueda continuar en el tiempo y no se quede como una muy buena idea. “No necesariamente es lo nuevo, sino aquello que resuelve la problemática social, de forma creativa, eficiente y sostenible en el tiempo”, mencionó Villagra.

La premiación se organizó en conjunto con el Consejo Nacional de Sostenibilidad (CNS), como aliado principal, con el objetivo de impulsar aún más la importancia de acciones de RSE y Sostenibilidad. Arianna Cruz, coordinadora general del CNS, precisamente enfatizó la importancia de las alianzas estratégicas para alcanzar este objetivo.

“Creemos firmemente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que promueve alianzas entre diferentes sectores. Este evento no solo reconoce las buenas acciones, sino que también sirve como una plataforma para unirnos, colaborar y generar un impacto positivo a nivel nacional y global”.