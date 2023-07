Pacientes de rehabilitación cerebrovascular y cardiaca con buen paso

04 Julio 2023

Por: Cristian Chaves Jaén

Universidad Nacional Sede Regional Chorotega

La rehabilitación es crucial en la recuperación de pacientes que han experimentado enfermedades o eventos cerebro y cardiovasculares, de ahí que cada día sea mayor la cantidad de personas que desean participar en estas iniciativas.

En aras de mejorar el bienestar y calidad de vida de la personas, la Sede Regional Chorotega, Campus Liberia, en coordinación con la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional (UNA), echó a andar un modelo de desarrollo comunitario para atender estos problemas.

Unas 37 personas de la comunidad asisten al Campus Liberia de la UNA, donde reciben rehabilitación y prevención de enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular y cerebral. Los encargados del proyecto indican que los resultados han sido extraordinarios no solo en el bienestar físico sino mental de cada paciente.

Testimonios de sanación integral

Abner Arias fue atropellado mientras iba a su trabajo en su bicicleta. El accidente le ocasionó le ocasionó lesiones cerebrovasculares y quedó parcialmente paralizado. Tras su proceso de recuperación, hoy Abner dice haber mejorado en un 50%, desde que inició la terapia de rehabilitación, hace dos meses. ”La primera vez que caminé por estos pasillos, mis pasos eran muy lentos, me sentía débil; gracias a la terapia y al apoyo profesional, he tenido mejoras sustanciales”.

El proceso de recuperación no ha sido diferente para Marjorie Amador, quién sufrió un infarto en junio de 2022. “Vengo dos veces a las semanas. Cuando inicié había ejercicios que no podía hacer, como la máquina de caminar , sentadillas, pesas; me cansaba mucho. Ahora los hago en menos tiempo y he visto mi progreso. La atención que nos brindan es integral: la parte educativa, los ejercicios, el plan de alimentación; estoy muy agradecida con la UNA”.

Roberto Alvarado ha sufrido dos eventos en el corazón, tiene el ventrículo izquierdo obstruido y participa en la terapia para fortalecer su cuerpo. “Tengo mes y medio de venir, y ya me siento mejor, puedo seguir mi vida sin ningún problema. Esta oportunidad que nos brinda la UNA no tiene precio y le estoy recomendado a amigos que vengan para que mejoren su estado físico y mental”.

El caso de Ana lorena Lobo también es ejemplar: en junio de 2021 tuvo un evento cerebral y hace dos meses asiste a las terapias.” He mejorado mi calidad de vida: he adquirido disciplina, tengo más energía, mis músculos están más fuertes y tengo menos grasa, gracias al plan nutricional. Mi parte psicomotora ha mejorado significativamente con los ejercicios que nos comparten”.

Rafael Ángel Zúñiga, personaje local conocido como Pellejo ‘e Lora, también asiste a las terapias de manera preventiva. “Aquí es una chineasón por parte de las muchachas que me atienden: hago bicicleta, pesas, cinta magnética, estiramientos. A cada rato me monitorean, me toman la monitorean, me toman la presión y cuando llego a mi casa me siento livianito…uno siente que todas las congojas se quedan atrás”.

Desde la Universidad Nacional

Darinka Grbic, miembro del equipo coordinador del proyecto y docente de la UNA Sede Regional Chorotega, puntualizó que se busca “mejorar la actitud física e intelectual de los usuarios que reciben la rehabilitación y como prioridad la mejora de la respuesta cardiaca en reposo, esfuerzo, y recuperación”. Como parte de la terapia, los usuarios también reciben talleres educativos de alimentación saludable con especialistas en el área, asi como intervención de sesiones en áreas de psicología y motivación para mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Marianela Rojas Guzmán Rectora Adjunta de la Universidad Nacional manifestó “primero que todo que hermosa sorpresa haber llegado a la Sede Regional Chorotega y encontrarnos con este programa, primero felicitar la iniciativa de esta sede que siempre ha pensado ir adelante en cómo ofrecer oportunidades para las personas que realmente lo necesitan y es precisamente la misión nuestra y el compromiso como universidad pública de poder ofrecer a la sociedad, esos espacios para el bienestar y la salud de muchas personas. En este momento, he visto varias actividades que contempla este programa de rehabilitación y definitivamente me siento muy orgullosa, esto es a lo que en definitiva debemos apostar y que no dudo que vendrán grandes proyectos para esta sede en este tema”.

Agregó, escuchar el testimonio de estos señores, por ejemplo, que han mejorado su calidad de vida, que caminan más, que respiran más, que se sienten con más energía. Es decir, todas estas personas que están pasando una situación tan compleja por diversas razones en su vida y que la universidad Nacional, les ayuda a salir adelante, esa es parte de nuestra misión y ahí es donde decimos que la universidad pública está presente en todo el país.