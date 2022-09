Cámara de la Construcción considera que contratos con UNOPS son inconvenientes para el país

15 Septiembre 2022

Entidad ha demostrado falta de transparencia, no paga cargas sociales, los proyectos en los que está involucrada no han presentado una mejora sustancial con su participación y más bien eleva el costo de las obras

En momentos de crisis económica país demanda uso eficiente de los recursos públicos, mediante los procedimientos dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa.

Para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) el reciente reclamo de la Contraloría General de la República, por la falta de transparencia de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés), es una muestra más de la inconveniencia para el país de seguir trabajando con esta organización.

La CCC en reiteradas oportunidades ha manifestado su preocupación de que se siga contratando a UNOPS, pese a que los proyectos en los que está involucrada no muestran una mejora sustancial con su participación, más bien eleva el costo de las obras. Además; no paga cargas sociales y esta no es la primera vez que intenta romper con los principios de contratación que prevalecen en el país, al negar información a la Contraloría.

“En momentos en que el país atraviesa una grave crisis económica, se debe velar por el adecuado uso de los recursos públicos. Informes de la Contraloría General de la República confirman que lejos de tener buenos resultados, los proyectos vinculados a esta entidad han presentado atrasos y sobrecostos”, manifestó Carlos Trejos, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.

El proceso de licitación pública garantiza a la Administración la escogencia de la oferta con el mejor precio, al existir libre participación de oferentes y competencia. Por lo tanto, el uso de los procedimientos dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa, contribuyen a la eficiencia en el gasto público.

Los principales problemas que aquejan al sector de obra pública son producto de la falta de planificación y de los problemas de gestión. La lentitud de los procesos -que se achaca de manera falaz a las apelaciones y resoluciones del ente contralor- se solventa a partir de una adecuada planificación que garantice el cumplimiento de las diferentes etapas de preinversión y mejorando la confección de los carteles de licitación.

Para la CCC, los proyectos en ejecución, vinculados a UNOPS, deben terminarse para no causar mayor afectación al país, pero no se pueden repetir estos errores con nuevas contrataciones con esta entidad.

UNOPS está en el país desde el 2015 y la mayor parte de los contratos vigentes que mantiene son con el MOPT-CONAVI, ya que su operación se ha centrado prioritariamente en infraestructura y obras mayores.

El informe de la CGR N°. DFOE-IFR-IF-00008-2019 del 23 de julio de 2019 denominado: INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS CONTROLES DEL CONAVI EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DIRIGIDOS A FINANCIAR PROYECTOS VIALES A CARGO DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) detalla entre otras cosas:

Que los plazos y costos de los proyectos establecidos inicialmente han variado significativamente llegando a aumentar en plazo: hasta en un 163% en el caso de los puentes sobre el río Virilla, un 86% en el puente “Binacional” sobre el río Sixaola, un 117% en la supervisión de la construcción del corredor vial de Circunvalación Norte y un 75% en los 3 pasos a desnivel en la Ruta Nacional N.°39, Circunvalación Norte.

En relación con los costos, éstos se han incrementado considerablemente alcanzando un 76.5% en los puentes sobre el río Virilla, un 65.1% en el puente “Binacional” sobre el río Sixaola y un 13.6% en la supervisión de la construcción de Circunvalación Norte.

Costos por concepto de gerenciamiento de los proyectos superiores a los previstos inicialmente: específicamente en el caso del Memorándum de Acuerdo suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la UNOPS (MDA) de los puentes sobre el río Virilla, los costos administrativos se incrementaron en un 98.25% y los costos indirectos aumentaron un 44.34%.

Información limitada que no permite comprobar de manera objetiva la causa de los atrasos en la ejecución de los proyectos: afectando la rendición de cuentas sobre el uso adecuado de los recursos públicos.

“En el país existen empresas que pueden brindar los mismos servicios que UNOPS, con mejores precios y cumpliendo con todas las disposiciones de ley, por eso instamos a las autoridades a hacer un uso eficiente de los recursos públicos y no realizar más contrataciones a dedo con UNOPS”, concluyó Carlos Trejos, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.