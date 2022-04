Costa Rica cuenta con ley de reparación integral del femicidio

29 Abril 2022

“Hoy Costa Rica está reconociendo que un femicidio es una responsabilidad que el Estado debe asumir en su conjunto, de ahí que aplaudimos la aprobación en segundo debate que realizaron las diputadas y los diputados de la República al proyecto de ley Proyecto de ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, expediente No. 22.872”, señaló Marcela Guerrero Campos, presidenta ejecutiva del INAMU y ministra de la Condición de la Mujer.



“Crear un fondo o régimen de reparación integral para personas familiares que, como resultado del femicidio, perdieron a su madre, hija, hermana, nieta, sobrina, tía, teniendo estos familiares que transitar por un proceso psicológico, social y económico para el cual no estaban preparadas, es un avance muy importante a favor de las familias sobrevivientes de femicidio”, agregó la jerarca.



Según las cifras del Observatorio de Género del Poder Judicial, desde el año 2007, 400 mujeres han muerto víctimas de femicidio, la cifra podría aumentar porque 51 casos aún están pendientes de investigación. Como consecuencia de estas muertes, más de 517 hijas e hijos -380 de ellos son menores de edad- han quedado huérfanos producto de la violencia machista.



“Esta respuesta integral pretende que las víctimas de estos femicidios puedan construir un nuevo proyecto de vida, aportando los recursos económicos para ello, brindando espacios de formación y educación continua y por supuesto, abordando las consecuencias psicológicas de la violencia”, acotó la ministra.



El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que los Estados deben reparar a las víctimas por las violaciones sufridas y establecer garantías de no repetición en casos de violación de los derechos fundamentales de una persona o grupo de personas.



No podrá hablarse de reparación total del daño si la normativa nacional no contempla esta suspensión provisional y definitiva de la patria potestad en casos de femicidios. Por ello esta propuesta de ley propone reformas al Código de Niñez y Adolescencia y al Código de Familia para proteger a los hijos e hijas de una mujer víctima de femicidio, considerándolos como sobrevivientes y contribuir así a cortar con la transmisión generacional de la violencia machista.



Las familias sobrevivientes de femicidio, junto con el INAMU y los diputados y las diputadas firmantes del proyecto, impulsaron la iniciativa legislativa Proyecto de ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, expediente No. 22.872, mismo que fue aprobado en segundo debate el día de hoy.