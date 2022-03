Mancha urbana costera se concentra en pocos distritos costeros de Guanacaste

29 Marzo 2022

A pesar de que las áreas urbanizadas en distritos costeros de Guanacaste han aumentado, existe un impacto en el ordenamiento territorial por faltante de planes reguladores, viabilidad ambiental e irregularidades en construcciones.

Silleny Sanabria

Periodistas Periódico Mensaje

Con el fin de analizar los patrones de ordenamiento territorial recientes a nivel nacional, en las ciudades intermedias y en la zona marino-costera de Costa Rica, el Investigador Leonardo Sánchez Hernández llevó a cabo la Investigación “Ordenamiento territorial y crecimiento urbano: desafíos e impactos para las ciudades intermedias y la zona marino costera” que se realizó para el capítulo “Armonía con la Naturaleza” del Informe Estado de la Nación 2021.

Según la Investigación, a pesar de que a nivel nacional el crecimiento de las áreas urbanizadas ha ido en aumento, aún existe una brecha importante en cuanto a planes reguladores, en donde más de la mitad de los 83 cantones no cuentan con un plan regulador, y en casi un 60% de los municipios del país se caracterizan por ser antiguos y sin una vialidad ambiental, estos y otros temas dificultan la adecuada planificación del territorio y construcciones esenciales para la población.

Según la Ley de Planificación Urbana 4240, el Plan Regulador “es el instrumento de planificación local que define la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas”. Como parte de los principales hallazgos se destaca que a pesar de lo anterior, actualmente de los 82 cantones del país solo 40 cuentan con plan regulador (48.7%) y 42 no presentan dicho instrumento (51,3%); dicha situación se agrava si se considera que el 51% de los cantones que tienen un plan regulador vigente, el mismo fue aprobado antes del 2000 y el 50% solo es parcial, es decir, no considera todo el territorio del cantón.

Además el estudio destaca que una tercera parte de la población del país habita en cantones que no cuentan con un plan regulador. Cerca de 1.699.007 personas habitan en cantones que no cuentan con un plan regulador, este valor se incrementa a 2.4 millones en el caso de las personas que residen en cantones sin un instrumento de viabilidad ambiental aprobado; a pesar de ello, se siguen realizando grandes inversiones públicas y de construcción de vivienda de interés social en estas zonas.

“Al considerar las construcciones dirigidas a inversión pública de transporte, salud, educación, recreación, energía, acueductos y saneamiento, para el periodo 2014-2020 se construyeron cerca de 3,7 millones de metros cuadrados en cantones sin plan regulador y cerca de 7,8 millones en municipios sin instrumentos de viabilidad ambiental”, cita textual del estudio.



¿Qué pasa con las zonas costeras y Guanacaste?

Las áreas urbanizadas en distritos costeros de Guanacaste y Pacífico Central, han presentado un comportamiento a mayores tasas entre los años 2015 al 2020, en donde el 73% del crecimiento se ha dado en desarrollos urbanos lejanos del área construida existente.

El Informe destaca que una tercera parte de los distritos costeros no cuentan con un plan regulador y ocho de cada diez carece de viabilidad ambiental, en donde el 33% de los distritos costeros analizados no cuentan con un plan regulador en el cantón donde se ubican, mientras que el 78% no cuenta con la viabilidad ambiental en SETENA, de estos 27 distritos no tienen tramites registrados, 16 tienen el caso archivado, 2 presentaron información incompleta y en 2 casos se desconoce si han presentado alguna información o trámite ante el SETENA.

Según el Informe, el 42% de los planos relacionados con la construcción (APT) para el periodo 2020 se ubican en cantones de alta vulnerabilidad y muestran un potencial desarrollo disperso, principalmente en cantones costeros, fronterizos y rurales, en donde la mancha urbana costera se concentra en pocos distritos costeros de Guanacaste y el Pacifico Central. El área construida en zonas costeras representa el 13,5% del total del país y se concentra en 8 distritos (50% área).

Cabe destacar que en 12 cantones del país se concentra el 50% de las construcciones, 5 se ubican fuera del GAM, dentro de ellos se encuentra Santa Cruz y Liberia, mientras que La Cruz, Tilarán, Hojancha y Nandayure forman parte del 10% de los cantones que agrupan el 10% de construcción en el país.

Durante el periodo 2014-2020 los distritos costeros agruparon un total de 9.286.461 metros cuadrados de construcción, esto representa el 13,5% de toda el área construida del país en dicho periodo. El 50% de las construcciones se concentran en solo 8 distritos, entre ellos Sardinal (Carrillo), Cabo Velas (San Cruz), Nosara (Nicoya) y Tamarindo (Santa Cruz).

Del 2014 al 2020, las construcciones con destino habitacional agruparon en los distritos costeros un total de 3.238.341 metros cuadrados (m2) de construcción, esto representa el 12% de toda el área construida en todo el país en este tipo de obra. El 50% de las obras se concentraron en 8 distritos entre ellos: Tamarindo, Sardinal y Nosara.

Con respecto a obras turísticas el Informe destacó que en total se registraron 415.011 m2 de construcción y existe una clara concentración en muy pocos distritos (12) que agrupan el 90% de toda el área durante ese mismo periodo de tiempo. Entre los distritos guanacastecos destacados se nombró a: Sardinal, Cabo Velas, Nacascolo, Nosara, La Cruz, Tamarindo y Puerto Carrillo.