Rodrigo Arturo Castro Fonseca, Candidato a diputado en primer lugar por Guanacaste del Partido Alianza Demócrata Cristiana.

28 Enero 2022

El efecto multiplicador del dólar-turista, permite llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad, promoviendo desarrollo económico y social.

“Crear una política nacional de Estadopara el turismo, será mi caballo de batalla en la Asamblea Legislativa”, expresó Rodrigo Castro Fonseca, candidato a diputado por Guanacaste por el Partido Alianza Demócrata Cristiana.

El Turismo, ha sido la industria más dinámica y próspera del país y en especial de Guanacaste, porque es la que más genera empleo a los guanacastecos. Es por excelencia la actividad económica que mejor distribuye su riqueza. Su carácter multisectorial promueve encadenamiento en muchos sectores de la economía generando empleos directos e indirectos, asimismo impulsa la creación de pequeñas y medianas empresas que son un pilar en la democratización económica. ¡Por medio del turismo, Guanacaste progresa!

“Es imprescindible reconocer que el turismo es una actividad económica de exportación, tanto como una zona franca, para otorgarle la política adecuada para su desarrollo integral. La diferencia se da en que no se exporta los bienes y servicios del turismo, sino que traemos al viajero para que lo consuma en experiencias”,

expresó Rodrigo Castro Fonseca, candidato a diputado por Guanacaste por el Partido Alianza Demócrata Cristiana.

“Guanacaste es una tierra rica por su gente, recursos naturales, que la han convertido en un destino de clase mundial, pero que requiere de gente comprometida, con experienciaprofesional y conocimiento que los representen bien en laAsamblea Legislativa”, destacó Castro. Luego agregó: “Tengo 45 años de experiencia en sector turismo, fui empresario del sector, Presidente de la Cámara de Turismo de Costa Rica (CANATUR) ministro de Turismo en la administración Pacheco en el año 2002- 2006, conozco el gremio, sus necesidades desde sus diferentes campos y su potencial, sé trabajar en equipo y he coordinado y liderado alianzas público-privadas, como fue la llegada del primer vuelo regular hacia Guanacaste en diciembre del 2002, que fue la piedra angular del desarrollo turístico de la provincia. Además, soy Administrador de Empresas y Consultor de Desarrollo Turísticos, lo que me da el músculo político para ejercer bien mi cargo y representar con todos sus honores a la provincia de Guanacaste, con quien me siento conectado desde hace 25 años. NO más impuestos y NO más trabas, y Sí al progreso. Sí hay por quién votar en Guanacaste, por eso, les pido su voto el próximo 6 de febrero”.

“Como legislador, si los guanacastecos me dan el honor de representarlos, seré un diputado que se dará a la tarea de impulsar la buena coordinación de las instituciones, que estás se alineen en una política de Estado hacia el desarrollo del turismo, esto es fundamental, donde se va a requerir legislación específica para motivar, incentivar y regular esa política nacional del turismo”, comunicó el Profesional.



“Mi caballo de batalla será: impulsar una política nacional de Estado para el Turismo, que le devuelva competitividad al sector. Una política bien definida e integral, que los sustente un marco jurídico, donde por ejemplo instituciones como AyA y el ICE, van a tener la obligación de atender las necesidades del sector, por otro lado, se atiende seguridad jurídica, como por ejemplo la zona marítimo terrestre y territorial que involucra a los inversionistas desde los pequeños a grandes y a la comunidad. Asimismo, que conecten sus encadenamientos productivos en todos sus extractos, generando un desarrollo turístico ordenado y más competitivo; emparejando la cancha en el sector”, explicó Castro.

En el sector Educación, Castro sueña con convertir en Guanacaste en Silicon Valley, siendo sede de muchas universidades y de muchos institutos tecnológicos donde venga muchos estudiantes del exterior a estudiar a Costa Rica. Esta propuesta, está conversada en el ICT, donde esta institución cuenta con una finca en playa Panamá de 140 hectáreas que no está

utilizando. En esa finca se puede impulsar la construcción de una granja comunal para darle empleo a la comunidad, articulando que las ventas de sus productos van directamente a los hoteles. El territorio tiene el espacio para construir un campo universitario y tecnológico, donde por ejemplo que por cuatro estudiantes que se matriculen, le otorguen una beca a un guanacasteco. Esto sería un gran impulso para la Educación y para el Turismo de Guanacaste.



Otros proyectos, que impulsará en la Asamblea Legislativa:

Seguridad Ciudadana.

Competitividad PYMES para impulsar su sostenibilidad y crecimiento.

Interconexión acuática de la provincia.

En infraestructura Hídrica: Proyecto PAACUME.

Infraestructura Vial: Ruta #160 y mejorar el acceso al aeropuerto Daniel Oduber.

Mejorar el acceso a Internet incluyendo los centros educativos.

Mejorar el sector educación, el bilingüismo, su infraestructura.