Semana Nacional de la Seguridad Vial compromiso con la responsabilidad en carretera

18 Junio 2024

Se promueven las prácticas de conducción responsables y el compromiso con la seguridad en carretera.

El uso del cinturón de seguridad hasta evitar distracciones al volante, son pequeñas acciones que pueden salvar vidas.

Programa de Educación Vial, Piensa Antes de Conducir Kids, ha capacitado a 4.163 estudiantes.

Bridgestone, líder mundial en la fabricación de neumáticos y soluciones de movilidad, se une a la Semana Nacional de la Seguridad Vial. Esta iniciativa, que se celebra del 16 al 23 de junio, busca concienciar a conductores y peatones sobre la importancia de adoptar prácticas seguras en las carreteras.

Bridgestone, entiende que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Cada decisión que se toma al volante puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en las de los demás. Por eso, en esta Semana Nacional de la Seguridad Vial, se quiere subrayar la importancia de ser responsables en la carretera y promover las siguientes prácticas esenciales:

1. Utilizar el cinturón de seguridad: Este simple acto puede salvar vidas. El cinturón de seguridad reduce significativamente el riesgo de lesiones graves en caso de un accidente. Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo lo usen correctamente en todo momento.

2. Utilizar el casco y dispositivos de protección: Si conduce una motocicleta o bicicleta, el casco es su mejor aliado. Además, el uso de ropa y equipo de protección adecuado puede hacer la diferencia en caso de una caída o colisión.

3. Respetar los límites de velocidad: Conducir a una velocidad adecuada para las condiciones del camino es crucial para evitar accidentes. Los límites de velocidad están establecidos para protegerlo a usted y a los demás usuarios de la vía.

4. Si conduce, no tome y si toma no maneje: El alcohol y otras sustancias afectan su capacidad de reacción y juicio. Si tiene que conducir, no consuma alcohol. Planifique con antelación sus salidas y utilice transporte alternativo si ha bebido.

5. Evitar falsos adelantamientos: Adelantar de manera imprudente o en lugares prohibidos puede causar accidentes graves. Asegúrese de que las condiciones sean seguras antes de realizar cualquier maniobra de adelantamiento.

6. No use el celular mientras maneja: La distracción al volante es una de las principales causas de accidentes. Mantenga su atención en la carretera y evite el uso del celular u otros dispositivos mientras conduce.

“En Bridgestone, estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y comunidades. A través de nuestra participación en la Semana Nacional de la Seguridad Vial, reafirmamos nuestro compromiso de promover una cultura de movilidad segura y responsable,” explicó Carolina Lizano, Coordinadora de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Bridgestone Costa Rica.

Desde 2022, Bridgestone lanzó su plataforma gratuita de e-learning, Piensa Antes de Conducir Kids, enfocada en estudiantes de 6 a 12 años. Mediante cuatro módulos acerca de la importancia de las llantas, señales de tránsito, conductas de protección y seguridad, así como deberes y derechos de peatones y conductores, la empresa busca incentivar prácticas esenciales en las generaciones más jóvenes para hacer de nuestras carreteras un lugar más seguro para todos. “Porque contribuir con a una movilidad más segura, desde la infancia, es lo que realmente importa,” reafirmó Lizano.

Esta iniciativa de celebrar la Semana Nacional de Seguridad Vial se alinea con el compromiso global, Bridgestone E8 Commitment, especialmente con su valor “Ease” en inglés, el cual refleja el interés de aportar comodidad y tranquilidad a la vida de la movilidad. Desde esa perspectiva, la compañía apoya campañas y desarrolla programas, que promuevan la responsabilidad y la conciencia social, a la hora de salir a manejar en carretera y enseñar a las personas y a las próximas generaciones, que, con estas acciones, se fomenta una sociedad más comprometida al volante