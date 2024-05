Piloto tico y su equipo buscan destacar en la pista con talento y conciencia ambiental

28 Mayo 2024

Se acerca la segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, el cual, se celebrará el próximo domingo 2 de junio. Mientras tanto, el recién creado Equipo Ideal Racing (IDR), guiado por el piloto Mauricio Hernández, se siente motivado. En su aparición debut en competencia logró hacerse con el segundo puesto en la tabla del campeonato 2024, y ahora con su nuevo patrocinador de lubricantes re-refinados Metalub, buscan que su impacto trascienda los límites del autódromo.

“IDR-Ideal Racing, si bien es un equipo que recién se formó, se trata de un grupo con mucho propósito, que tiene su horizonte claro, tanto dentro de las pistas como fuera de ellas… Algo muy bueno es que los patrocinadores que tenemos ahora mismo, entre ellos Metalub, nos ayudan a alcanzar esta meta”.

Para Hernández Metalub es un aliado natural por su responsabilidad con el cuidado al medio ambiente. “El hecho de que la empresa se encargue de reciclar aceite usado de motor para procesarlo y limpiarlo, de manera que se vuelva a poder utilizar es un gran valor para nosotros. Esa es una manera muy concreta de impactar a las personas y al entorno fuera de las pistas. Ese impacto de Metalub, lo que hace como empresa, es un valor diferenciador que calza muy bien con la imagen y propósito del equipo”, señaló el piloto.

Referente al desempeño de su vehículo al utilizar un aceite como el de Metalub, que es un aceite re-refinado, Hernandez explicó las ventajas a mediano y largo plazo. “La gente no lo cree, pero entre diferentes aceites, uno puede llegar a notar diferencias en la potencia a través del dinamómetro. Con Metalub no hemos visto ninguna desventaja en comparación con los que se usaban anteriormente. Muy al contrario, una ventaja que ahora se tiene con la planta en Costa Rica es que, más adelante, incluso podríamos llegar a desarrollar un aceite perfeccionado que responda a las condiciones que uno quiera. Esa es una ventaja que podríamos tener como equipo… En este sentido, estamos súper contentos no solo con el rendimiento que hemos tenido sino por lo que podríamos desarrollar en el futuro”, señaló Hernández.

Un proceso de mejora que apenas comienza

Ideal Racing (IDR) y su piloto Mauricio Hernández compiten actualmente con un Honda Civic SI, que, de acuerdo con Hernández, tiene todas las prestaciones y los componentes para luchar por el campeonato si es que logran ponerlo a punto con las adaptaciones que se requieren.

“La primera carrera fue difícil y la próxima que tendremos el domingo 2 de junio también lo será, esto es así porque es un carro totalmente nuevo y se corrió sin ningún desarrollo, sin ningún cambio. Para esta segunda carrera aún no han llegado todas las piezas que necesitamos para hacerle las adaptaciones, por lo que estimamos que no será sino hasta la tercera carrera cuando se comenzarán a hacer notorios los cambios. No obstante, las sensaciones son positivas porque los equipos contra los que competimos tienen ya entre tres y cuatro años de estar en campeonato y desarrollando sus carros, y para nosotros, siendo apenas recién llegados, alcanzar un segundo puesto en la competencia del 24 de marzo es un signo muy favorable”, explicó el corredor de IDR.

Un corredor con palmarés

Mauricio Hernández Guillén tiene 27 años, pero compite desde los 6 años. De ahí en adelante, a lo largo de su carrera, ha ganado 12 campeonatos nacionales en diversas disciplinas y divisiones del automovilismo costarricense.

En el 2013 fue elegido el mejor piloto de América por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y este fue el salto que le permitió correr en Europa a través de la Academia FIA para posteriormente firmar su primer contrato con la marca Seat a finales del 2014 y continuar durante el 2015 y parte del 2016.

A inicios del 2016 una desavenencia física le impidió seguir corriendo en Europa y tuvo que volver a Costa Rica, sin embargo, a mediados del 2016 lo contrataron en Dubai para ser el coach y piloto de un equipo de kartismo en los Emiratos Árabes, donde permaneció el resto del 2016, el 2017 y el 2018.

En 2019 volvió a Costa Rica para correr el campeonato centroamericano, quedando como subcampeón. En el 2021 y 2022 corrió el campeonato nacional de automovilismo y quedó subcampeón en ambas ocasiones.

En el 2023 tomó la decisión de fundar un equipo propio y ahora, en el 2024, es el corredor del IDR donde espera probarse en la pista durante las siguientes cuatro fechas y ver qué resultado obtiene al cierre del campeonato a mediados de noviembre.