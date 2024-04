Ya se están demoliendo las juntas de expansión en puente La Amistad

19 Abril 2024

También se armaron y colocaron guindolas-andamio en la parte exterior del puente, para intervenir la estructura desde ahí.

Ya se ejecutan trabajos de reforzamiento en bastión A1 (Del lado izquierdo, es decir, de lado hacia Limonal).

Señalización vertical recién colocada advierte de prohibición de paso por el puente 24/7.

Pasar por el puente en este momento es prohibido y un riesgo para quien lo haga.

Las juntas de expansión, que son esas estructura que unen, que vinculan secciones del puente La Amistad, ya están en fase de demolición, especialmente en las juntas de las pilas 4 y 8.

Esta labor es necesaria justamente para sustituirlas, para volver a hacerlas, ya que muestran un deterioro, tras el terremoto de Nicoya del año 2012, causante de la mayoría de los daños a este puente y que serán corregidos.

A su vez, se están haciendo labores de reforzamiento en el bastión A1, que es el soporte inicial del puente, del lado hacia Limonal, sobre el cual se apoya el puente de acceso (puente fijo). El reforzamiento consiste en los trabajos en la estructura que permitirá levantar el puente y cambiar los apoyos.

De igual manera, detallaron en la Gerencia de Construcción, del Consejo Nacional de Vialidad, días atrás se colocaron las guindolas-andamio, en la parte exterior del puente, con la ayuda de anchas, lo que permitirá realizar trabajos desde ese lado externo del puente.

También se han hecho labores de limpieza y la colocación de otros andamios en la parte interna del puente, sobre la superficie de ruedo, de ahí que se hace un llamado, con más razón, para que nadie intente pasar por el puente bajo las circunstancias actuales, ya que representa un riesgo a la integridad física para ellos.

En ese sentido, se ha reforzado el señalamiento vial, para que quede todavía más claro de que no hay excepciones que permitan usar el puente, desde el pasado primero de abril.

La Gerencia también quiso recalcar, para evitar malentendidos que, efectivamente, podrían observar en ciertos días la ausencia de personal trabajando, y eso se debe a que, como es lógico, las personas necesitan y tienen derecho por Ley al descanso. La empresa trabaja bisemanalmente, así que, cada 14 días, aproximadamente, les da libre a sus colaboradores y esos días de baja, 2 o 3, están contemplados en el cronograma de trabajo para que el proyecto esté listo, a más tardar, el 24 de julio.

Finalmente, recalcaron que las labores que se ejecutan en el puente son especializadas, no se trata de construir grandes estructuras o demolerlas, sino de labores puntuales, pero significativas y no necesariamente están a vista desde los márgenes del río, de ahí que no necesariamente, de una semana a otra, verán grandes diferencias en la estructura.

Trabajos en el puente

Esta estructura de 780 metros de longitud, que se ubica entre los cantones de Cañas y Nicoya, está conformado por dos secciones, una atirantada de 260 metros, que se soporta por cables tensores y otra fija de 520 metros, apoyada en 8 pilas de concreto.

El trabajo en el puente La Amistad sobre el río Tempisque, consiste en la sustitución de los apoyos en un bastión y de varias pilas, la sustitución de juntas de expansión, así como reparaciones generales en la torre.

De igual manera, se colocará iluminación, se asfaltará la superficie de ruedo y se ejecutarán ajustes varios al puente.

Respecto a los cables, recalcaron en el Ministerio que no serán intervenidos porque están en buen estado, según el estudio realizado.

Tanto el diagnóstico como la intervención del puente están a cargo de la empresa Estrumet Metalmecánica, con un monto de $1.769.134,78, el equivalente a unos ¢930 millones, según el tipo de cambio actual.

Sin embargo, y el contrato así lo estipulaba, además de los deterioros evidentes, justo el diagnóstico permitió descubrir una serie de daños que deben ser reparados y que no estaban tan a la vista o fáciles de detectar, cambios en las juntas de expansión y refuerzo de los apoyos se suman como nuevos elementos, por lo que el contrato tendrá una adición del 50% sobre el monto original.

De igual manera, por cuenta de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se cambiará por completo toda la superficie de ruedo del puente y se demarcará, con un valor de ¢135 millones.