Los accidentes no se van de vacaciones en la noche de Navidad, advierte Policía de Tránsito

21 Diciembre 2023

• Un accidente ocurre incluso esa noche.

• Por más corto que sea el viaje, debe usarse este dispositivo de seguridad.

• Todos los ocupantes de un vehículo deben utilizarlo, no solo los de los asientos delanteros.

• Menores de 12 años y por debajo de 145 cm de talla deben ir en un dispositivo de retención infantil en el carro.

Por más hermosa que sea la Noche Buena, ni ese día ni ninguno de diciembre se está libre de la posibilidad de verse involucrado en un accidente de carretera, por lo que debe cumplirse en todos sus extremos la Ley de Tránsito. La Policía de Tránsito advierte, entonces, que los accidentes viales, lamentablemente, no se toman libre ni la Noche Buena, ni el 25 o 31 de diciembre, por el contrario, la circulación masiva atípica de vehículos en esas fechas y en las noches y madrugadas potencian los percances, al igual que durante todo el mes de diciembre, caracterizado por muchas actividades sociales, en las que el alcohol, el abuso de la velocidad y el agotamiento al volante juegan en contra de todos los actores viales.

La anterior aseveración del cuerpo policial se fundamenta en la estadísticas, pues tomando como ejemplo el último quinquenio, diciembre fue, al menos, el segundo mes más mortal y en tres de esos cinco años fue el que más fallecidos sumó (Ver cuadro al final).

Así, utilizar el cinturón de seguridad siempre, incluso en viajes cortos, es una obligación de toda persona que viaja en un carro. De la misma manera que no hay garantía de que un accidente ocurra a una hora, tampoco se puede asegurar que en viajes cortos no ocurran; pasan en cualquier momento, en el menos esperado y estar preparados para ello, usando el cinturón de seguridad, es vital. Recargar el vehículo con más personas para las que hay espacio, solo porque van para la reunión familiar de Navidad, es un riesgo e implica que algunos de ellos no llevarán puesto el cinturón de seguridad.

Otra peligro latente es, en las dinámicas de las visitas a familiares, trasladar niños sin dispositivos de retención, exponiéndolos todavía más, sea porque llevan a un sobrinito o nietita en el carro, pero no tienen dispositivo o, incluso, porque deciden no llevar este búster o silla, con tal de que hay más espacio en el vehículo.

Incluso, resaltaron las autoridades, siendo ésta una época de más actividades nocturnas, la Policía de Tránsito les recuerda a las personas que, con corte a noviembre, 297 de los 448 decesos en carretera, es decir, el 66% del total, ocurrieron en la noche y madrugada.

Con datos a noviembre, 7.237 conductores fueron sancionados por conducir sin utilizar el cinturón de seguridad y otros 1.948 recibieron una multa por permitir que alguno de sus acompañantes no llevara puesto ese dispositivo de seguridad. En ambos casos, la multa fue de ¢124.000. De igual manera, 1.548 recibieron una multa de ¢248.000 y acumularon 4 puntos en la licencia, por llevar menores de 12 años y de menos de 145 cm de talla en un vehículo sin un dispositivo de retención.