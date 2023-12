Diciembre tiene rebaja en combustibles

05 Diciembre 2023

Solamente la gasolina regular (Plus) aumenta de precio por distorsión en compras de Recope

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó rebajas en el precio de los combustibles que se aplican a la gasolina super, diésel y gas licuado.

El Intendente de Energía, Mario Mora, explicó que estos cambios se explican por la evolución de los precios internacionales de los combustibles terminados que importa Costa Rica, de acuerdo con las compras realizadas por Recope entre el 13 de octubre y 9 de noviembre, así como una rebaja en el precio promedio del tipo de cambio.

Es importante señalar que Recope no reportó la compra de gasolina regular o plus en este período, razón por la cual este producto no reflejó la tendencia a la baja que se produjo en el mercado internacional. Recope no ha explicado técnicamente por qué los usuarios de gasolina regular o plus tendrán que pagar un precio mayor al de la gasolina super, a pesar de que la información disponible confirma que en los mercados internacionales el precio de gasolina plus NUNCA supera a la gasolina super.

Además, ARESEP aclara que no existen diferencias de calidad entre las gasolinas, pues ambas cumplen con los estándares establecidos en las normativas técnicas. La diferencia de precios entre una gasolina y la otra es por la cantidad de octanos; es decir, la gasolina super tiene 95 octanos y por ello, desde que se produce, es más cara que la gasolina regular que tiene 91 octanos.

Teniendo en consideración esta distorsión en el precio de las gasolinas, la ARESEP recomienda a los usuarios que revisen el manual de fabricación, de manera que utilicen la gasolina recomendada para el motor de su vehículo.

Los precios aprobados son los siguientes:

Ajuste en el precio interno de los combustibles Estudio extraordinario - Noviembre 2023 Combustible Octubre RE-133-IE-2023 Extraordinario - Noviembre Aprobado Variación absoluta Gasolina Superior (RON 95) ₡807,00 ₡742,00 -₡65,00 Gasolina Regular (RON 91) ₡751,00 ₡754,00 ₡3,00 Diésel ₡714,00 ₡691,00 -₡23,00 Gas (Cilindro de 25 libras) ₡6 893,00 ₡6 688,00 -₡205,00 Fuente: ARESEP con base en datos suministrados por Recope

Estos precios regirán al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.