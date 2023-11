Pescadores artesanales de pequeña escala de Mesoamérica demandan mayor participación en la toma de decisiones

21 Noviembre 2023

.Organizaciones ligadas al sector de la pesca artesanal de pequeña escala de Mesoamérica reclamaron la necesidad de una mayor participación en la toma de decisiones relacionadas con este sector y; además, en el diseño e implementación de políticas públicas en áreas como la conservación del mar, el uso sostenible de los recursos pesqueros, la gobernanza de los territorios marinos , capacitación y permisos para el ejercicio de esa actividad productiva que es una de las principales fuentes de empleo en las zonas costeras de la región

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO, siglas en inglés) en el caso de Latinoamérica la pesca a pequeña escala representa la mitad de la producción total del sector pesquero; además, emplea el 90 por ciento de la fuerza laboral del sector, de la cual la mitad son mujeres.

Además, en el mundo “más de 50 millones de familias en el mundo dependen de la pesca artesanal y la acuicultura a pequeña escala, por lo que esta labor contribuye significativamente con la seguridad alimentaria de gran parte de la población”, señala la FAO.

En el III Congreso de Pescadores (as) y Molusqueros (as) Artesanales de Pequeña Escala, cuyo lema fue “Entrelazando vida, conocimiento y cultura”, que se llevó a cabo en Cahuita (Limón, Costa Rica) donde se reunieron más de 100 pescadores (as) artesanales y diversas organizaciones internacionales, los asistentes a ese encuentro demandaron que los gobiernos de la región de Mesoamérica deben realizar un mayor esfuerzo para integrar a los organizaciones de ese sector en la toma de decisiones.

Vivienne Solis Rivera de CoopeSoliDar R.L precisó “que es fundamental reconocer los aportes de este sector en materia de conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros. En el caso de Costa Rica son los pescadores artesanales de pequeña escala, los que solicitaron por primera vez al gobierno de Costa Rica, hace más de una década, el reconocimiento de las áreas marinas de pesca responsable, hoy un ejemplo de cómo las comunidades pesqueras, pueden seguir tomando parte en las decisiones que se desarrollan en sus territorios marinos de vida”

“ En un momento en que el Planeta se alista a realizar una serie de reuniones muy importantes para la conservación del océano, se hace fundamental que se tome en cuenta a los representantes del sector artesanal de pequeña escala en las decisiones y espacios de discusión estratégico. Fue claro en el Congreso que falta mucho camino por recorrer para una participación real y efectiva en este campo”, precisó Solís.

En el estudio Empleo rural decente en el sector de pesca artesanal y de pesca semiindustrial en Costa Rica se señala que la pesca artesanal representa un 25% de las capturas a nivel mundial y en América Latina involucra a más de 2 millones de pescadores con un nivel de producción mayor a 2,5 millones de toneladas y valores de producción de aproximadamente $USD 3 000 millones.

La organización del Congreso estuvo coordinada por la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida con el apoyo técnico de CoopeSoliDar R.L y TICCA Mesoamérica; además, el aporte financiero de Swedbio, la Iniciativa de Tenencia Marina y SSF Hub-EDF.

En la versión 2023 del encuentro se tuvo participación del Sindicato de Trabajadores del Mar, UPESABO, la Unión de Pescadores Bocatoreños, el Congreso General Majé Emberá Druá, la Cooperativa Ostrícola Boca de Camichín, Consorcio TICCA Mesoamérica, NIUWARI, la RECOTURH, CAPI Consorcio TICCA, Marine Tenure Initiative, Environmental Defense Fund, RISE UP, Women4Biodiversity y SWEDBIO