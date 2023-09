Elecciones Municipales en Guanacaste

28 Septiembre 2023

Bajo nivel de participación en comicios locales desafía estrategias de partidos

Porcentajes de abstencionismo en los cantones de la provincia van del 41,4 al 64,8

Luis Castrillo Marín Periódico Mensaje

Los bajos niveles de participación de la ciudadanía en las elecciones de las autoridades de los gobiernos locales (alcaldes, regidores, síndicos y concejales) representa uno de los mayores desafíos para los partidos políticos, tanto nacionales como provinciales y cantonales.

De acuerdo con el Fichero Cantonal Elecciones 2024 elaborado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el caso de Guanacaste durante ese tipo de comicios en el año 2020, el cantón de la provincia con la menor participación fue Liberia donde apenas el 35,2% de los votantes acudieron a las urnas.

En contrasta, Nandayure mostró los números más positivos (64,1%), seguido de Hojancha (58,6%), Nicoya (44%), Santa Cruz (45,2%), Bagaces (41,7%), Carrillo (44,2%), Cañas (40,7%), Abangares (52,2%), Tilarán (46,6%), La Cruz (50,4%).

Las próximas elecciones municipales están programadas para el próximo 4 de febrero cuando se escojan a 6 mil 213 autoridades de entre 40 y 50 mil candidatos.

El Fichero del TSE se inserta dentro del Proyecto “Votante Informado” desarrollado por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) con el objetivo de promover un sufragio consciente para los comicios locales y ofrecer a la ciudadanía información acerca de la realidad de sus cantones.

“Por cuarta ocasión, se da continuidad a un esfuerzo originado en 2010, cuando se publicó el primer Fichero Cantonal, siempre contando con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer para su difusión”, afirma Hugo Picado, Director

Instituto de Formación y Estudios en Democracia, en el documento del 2023.

El documento reúne, para cada cantón del país, veinte indicadores de características sociodemográficas, de comportamiento electoral, de desarrollo socioeconómico, de poblaciones específicas como niñez y población adulta mayor, de ocurrencia de delitos y de gestión de servicios municipales. Todos los indicadores provienen de estudios realizados por instituciones reconocidas.

Razones de la apatía

Según el analista y Politólogo, Gustavo Araya, uno de los motivos que explica las grandes cifras de abstencionismo en las elecciones municipales estriba en que existe un enorme desconocimiento acerca del papel que cumplen los gobiernos locales en los cantones.

“Otra de las causas es el desarraigo de los procesos electorales locales, hay una especie de actitud de que “aquí no pasa nada”, el gobierno local siempre va a recoger la basura aunque uno no vaya a votar, salvo personas mayores que deben solicitar un permiso o pagar impuestos locales los jóvenes no saben la importancia de lo que hace un municipio en sus comunidades”, aseguró Araya.

Araya añadió que es “muy poco probable” que esas cifras mejoren para las elecciones del 2024 porque un repunte en ese campo necesitaría de procesos de mucho “más largo plazo”.

“No creo que las cifras crezcan mucho más en febrero próximo, tal vez aumenten por un efecto rebote gracias al populismo que estamos viendo en el Poder Ejecutivo, pero me parece que vamos a estar en un porcentaje de participación de un 37 por ciento aproximadamente”, vaticinó el experto.

En la provincia de Guanacaste el TSE ha proyectado un total de 265 mil 575 votantes que podrán participar en las elecciones municipales del 2024.