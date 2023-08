Salto desde el borde del espacio planeado para finales del 2025

29 Agosto 2023

Organización sin fines de lucro 'Rising United' Lanza Campaña de Cuatro Años: HERA RISING

Campaña de Igualdad Femenina y Educación STEAM con el Primer Salto Estratosférico Realizado por una Mujer

En conmemoración del Día de la Igualdad de las Mujeres (26 de agosto de 2023), Rising United, una organización sin fines de lucro cuya visión es alentar a niñas y mujeres a creer que cuando se proponen algo, todo es posible, anunció hoy su primera misión: Hera Rising.

Hera Rising es un evento global sin precedentes en vivo, en el que se realizará el primer salto en globo estratosférico desde el borde del espacio por una mujer, con la intención de romper los récords mundiales actuales. El evento de salto será la piedra angular de un esfuerzo de cuatro años con el objetivo de alcanzar a mujeres jóvenes en grupos diversos y desfavorecidos en todo el mundo en su trayectoria educativa a través de un plan de estudios STEAM gratuito presencial o virtual que refleje cada etapa de Hera Rising. Hera Rising también se extenderá más allá de las aulas para inspirar a las generaciones a empoderarse, para perseguir sus sueños, como culminación de una campaña de concienciación de varios años que incluye contenido filmado, exhibiciones en museos y una gira de charlas de las tres Exploradoras de la Misión Hera Rising, todas mujeres.

Hera Rising se basa en los conocimientos científicos adquiridos de los saltos estratosféricos similares Red Bull Stratos y StratEx en 2012 y 2014, respectivamente, pero superará su récord mundial de altitud de salida y los logros enumerados a continuación.

Caída libre desde la altitud más alta en más de 1,100 m.

Superar la velocidad del sonido sin ayuda a 264 km/h.

Vuelo en globo tripulado a la mayor altitud en 1,077 m.

Mayor tiempo de caída libre.

A través de un extenso proceso de entrevistas y evaluación médica llevado a cabo durante los últimos dos años, se han identificado tres candidatas de todo el mundo para

hacer posible la misión Hera Rising. Eliana Rodríguez (Colombia), Diana Valerín (Costa Rica) y la Dra. Swati Varshney (India) son mujeres que han derribado barreras en carreras STEAM, deportes extremos y paracaidismo, y están ansiosas por asumir la misión Hera Rising e inspirar a las próximas generaciones de mujeres y niñas a alcanzar alturas mayores de las que nunca soñaron.

Durante el próximo año y medio, entrenarán juntas como la tripulación de Exploradoras de la Misión Hera Rising. Quién llegará finalmente al borde del espacio el día del lanzamiento será determinado por los resultados del rendimiento de un arduo y exhaustivo programa de entrenamiento físico y mental establecido por expertos en medicina espacial y deportes extremos.

Para asegurar la seguridad de las exploradoras, Hera Rising se ha asociado con un líder en sistemas de soporte de vida y trajes espaciales, y en integración de misiones, Paragon Space Development Corporation, el mismo equipo que lideró la exitosa misión StratEx en 2014. Paragon forma parte actualmente del equipo de Axiom, seleccionado por la NASA para construir el traje espacial de próxima generación para la "Misión Artemis a la Luna". La empresa ha estado diseñando sistemas de soporte de vida en el espacio desde 1999 y su colaboración con importantes instituciones espaciales mundiales y la utilización de los últimos avances tecnológicos y materiales mejorarán aún más la seguridad y la probabilidad de éxito de la misión.

El plan de estudios gratuito para escuelas será supervisado y desarrollado por un grupo de destacados educadores STEAM reclutados de todo el mundo por Rising United y se basará en la investigación científica recopilada de la misión Hera Rising. Dirigidos por investigadores de alto nivel, científicos y empresas a nivel mundial, se llevarán a cabo diez experimentos separados en el borde del espacio en “Turtle Experimental Platform” (TEP por sus siglas en inglés) patentada impresa en 3D. Los experimentos incluirán la investigación y desarrollo de nuevos diseños de trajes espaciales para mujeres, incluidas tecnologías y materiales dedicados específicamente al avance del futuro de las mujeres en el espacio, así como una mejor comprensión de cómo responde la mente y el cuerpo femenino al estrés aumentado de situaciones extremas. Estamos trabajando con Ascend, una innovadora empresa de fabricación aditiva en 3D respaldada por Oak Ridge Laboratories, para "imprimir" la TEP y probar cómo se comportan diferentes materiales de impresión 3D en las condiciones más extremas.

El 29 de agosto de 2023, Rising United lanza una campaña de Kickstarter con el objetivo de recaudar $750,000 para financiar la Fase 1 del programa. La fase de financiación

inicial comenzará con el diseño detallado del traje espacial y el desarrollo con Paragon Space Development Corporation, el desarrollo del plan de estudios STEAM y del kit para estudiantes en el aula, el desarrollo y diseño de la marca de la misión, marketing y comunicaciones, redes sociales y gestión de la comunidad, diseño y producción de mercancía y presupuestos operativos para establecer presencia en conferencias relevantes y obtener financiamiento adicional. El Kickstarter abre a las 8:00 am PST el 29 de agosto en https://www.kickstarter.com/projects/herarisingmission/the-hera-rising-mission.

"Al igual que la misión del Apolo 11 de la NASA, Hera Rising capturará la imaginación del mundo", dijo Tito Melega, Director Creativo Principal de Hera Rising y Miembro Fundador de Rising United. "Inspirados en los objetivos #4 y #5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, educación de calidad e igualdad de género, buscamos crear un momento cultural para darle al empoderamiento femenino el impulso que se merece".

"Permítanme primero decir cuánto me emociona y me enorgullece que Paragon haya sido seleccionada para formar parte de este esfuerzo innovador", declaró Leslie Haas, Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Paragon. "Con nuestra experiencia demostrada, conocimientos técnicos y dedicación a la ingeniería innovadora, estoy segura de que ayudaremos a construir un sistema de primera clase para hacer de este logro un éxito rotundo. En segundo lugar, quiero expresar cuán importante es para mí personalmente este esfuerzo de romper barreras. Como mujer con décadas de experiencia en ingeniería y aeroespacial, creo que este desafío es extraordinario. No solo inspirará a las jóvenes a ser valientes, superar la adversidad y aspirar a las estrellas, sino que también será beneficioso para la industria científica e ingenieril. Por último, es el tipo de espíritu único y ambicioso de abrir camino en la historia humana lo que inspira confianza, esto establecerá nuevos récords y dará esperanza a millones de espectadores de todo el mundo. ¡No puedo esperar para ver cómo se hace historia!" añadió.

"La belleza de Hera Rising radica en que inspirará a niñas y mujeres de todas partes a sentirse más seguras, empoderadas y animadas a seguir y lograr sus sueños", señaló la Dra. Diana Lockwood, Directora Ejecutiva de Rising United. "Pero también aumentará la emoción, el interés y la participación de los jóvenes en STEAM, que es un gran camino hacia el éxito".