Comisión Interinstitucional de Ciberseguridad lanza libro virtual con 70 consejos para evitar ser víctima del cibercrimen

22 Junio 2023

Está dirigido a toda la población, es gratuito y se puede acceder desde cualquier dispositivo a través del sitio web www.ocf.fi.cr

Las recomendaciones son de fácil aplicación, además, ofrece videos con consejos para evitar el cibercrimen.

El uso de plataformas digitales y dispositivos electrónicos como el celular o la computadora hoy facilitan el poder realizar transferencias, pagos de servicios públicos y muchas otras gestiones sin tener que desplazarse a una entidad financiera. Sin embargo,el uso de la tecnología implica estar alerta, porque también puede ser un armapara que, a través de diversas modalidades, los delincuentes hagan de las suyas.

Por esta razón, la Comisión Interinstitucional de Ciberseguridad lanza el libro virtual“Ciberseguridad: 70 consejos para prevenir el cibercrimen”, el cual contiene recomendaciones de fácil aplicación.

Elaborado por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) en el marco de acción conjunta de esta Comisión, el libroestá dirigido a toda la población, es gratuito y se puede ingresar desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tablet o celular. Está disponible ingresando al sitio webwww.ocf.fi.cr, a través de una cejilla ubicada en la parte superior derecha de la página de inicio, o bien por medio de este código QR.

La directora de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), María Isabel Cortés, destacó el trabajo de la Oficina del Consumidor Financiero al desarrollar este producto el cual pretende reforzar prácticas que eviten que la ciudadanía caiga en estafas digitales.

“Este es, además un esfuerzo interinstitucional de un grupo interdisciplinario que ha venido trabajando fuertemente con el compromiso de velar por la seguridad de los usuarios. Esto nos obliga a cada actor a redoblar esfuerzos y a establecer los controles necesarios”, acotó Cortés.

“La Oficina del Consumidor Financiero ha creado este libro con el fin de promover buenas prácticas de seguridad que permitan evitar estafas informáticas. El libro es una recopilación de 70 recomendaciones diarias que pueden aplicar en la cotidianidad y compartir con familiares, amistades y personas cercanas, que contribuye con la sociedad al generar consumidores financieros cada vez más preparados para enfrentar constantes intentos de estafas, inclusive a través de estas modalidades informáticas”, expresó Danilo Montero, director general de la OCF.

El libro incluye prácticas simples para evitar el cibercrimen que están relacionadas con factores como el uso de contraseñas, copias de seguridad, solicitud de información, procesos de autenticación, uso de sistemas operativos, o protección de los dispositivos.

Entre algunas recomendaciones del libro destacan:

· Usa una contraseña diferente para cada aplicación o sitio web:Utilizar diferentes contraseñas disminuirá la probabilidad de ingreso de terceros a tus diversas cuentas. Usá alguna aplicación para guardar todas tus contraseñas.

· No confíes en los correos electrónicos que te piden información confidencial y sensible (claves, tokens, contraseñas, códigos de seguridad, etc.):Muchos de estos correos o mensajes son falsos, pretenden confundirte y obtener información sensible.

· Cuidá la privacidad, incluso en tus redes sociales:Recordá no exponer demasiada información personal o datos sensibles que generen un riesgo para vos y tu familia.

· Evitá realizar transferencias o trámites financieros mediante redes wifi abiertas y gratuitas:Las redes wifi abiertas son más propensa a invasión de “hackers” y robo de información. Es mejor realizar estos trámites en redes privadas.

· Ingresá al sitio web de tu entidad financiera desde la barra de navegación; nunca desde un buscador:Existen muchas réplicas idénticas de las páginas web de entidades financieras a las cuales se accede por medio del buscador. Es más seguro hacerlo por medio de la barra de navegación.

El libroCiberseguridad: 70 consejos para prevenir el cibercrimen, combina la lecturapuntual de los consejos con elementos audiovisuales, ya que, en el desarrollo de las recomendaciones, en ciertas páginas encontrarán un botón de enlace a consejos para ganarle la partida a los ciberdelincuentes. En total, el libro contiene siete videos cortos.

Los consejos están redactados de forma sencilla y práctica, no obstante, también se ha incorporado un Glosario con la definición de algunos términos, con el objetivo de que cada recomendación sea de fácil comprensión.

Alerta ante los delincuentes

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de enero a junio del presente año, se reportan un total de 1.251 denuncias por delitos informáticos. De ellas, cerca del 40% obedecen a la modalidad del falso funcionario, seguido de la “cuenta destino”, Sinpe y la página falsa(ver cuadro).

Estos datos reflejan que, para este primer semestre del año, se promedia alrededor de 208 denuncias al mes por delitos informáticos y con un perjuicio económico total que ronda al $1.300.000 (un millón trescientos mil dólares).

Denuncias delitos informáticos (2023) Modalidad Denuncias Falso funcionario 475 Cuenta destino 254 Sinpe 108 Página falsa 107 Falso empleador 95 Fuente: Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

LaComisión Interinstitucional de Ciberseguridad esta integrada por representantes de laAsociación Bancaria Costarricense (ABC), Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Oficina del Consumidor Financiero (OCF) yCámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).