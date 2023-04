Dejan sin efecto orden del CTP que retiraba la concesión de la ruta 1507 a Empresa Alfaro

29 Abril 2023

Tribunal Contencioso aprobó recurso que suspende la medida en contra de la compañía.

Una decisión del juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, José Ariel Solano, suspendió una medida del Consejo de Transporte Público (CTP) que pretendía anular la concesión de la ruta 1507 entre San José - Nicoya y viceversa, actualmente en manos de la Empresa Alfaro.

Según el documento –en poder de Periódico Mensaje- el pasado 26 de abril el Tribunal dejó, por el momento, sin efecto la decisión del CTP adoptada el anterior 9 de marzo alegando, entre otras razones, que Alfaro se encontraba morosa con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con la respuesta a la medida cautelar interpuesta por la compañía autobusera contra el CTP, Solano indicó que Empresa Alfaro debe continuar prestando el servicio de transporte público de pasajeros entre la capital y el cantón guanacasteco mientras se toma una decisión final, pero; además, le concede el CTP tres días hábiles para contestar a la acción legal de la autobusera plazo que finaliza el 3 de mayo.

Versión de Alfaro

La afirmación del CTP, en relación con que Alfaro está en deuda con la CSSS, fue rebatida por la autobusera en un comunicado de prensa donde indica que se “encuentra al día con el pago de las cargas sociales condición que se puede demostrar con documentos”.

“Que lo cursado responde a una lamentable omisión por parte del CTP, de información y recursos administrativos que estuvieron siempre en poder de dicha autoridad, y que, a la fecha, no han sido analizados como corresponde, situación por la cual, el acto que como trofeo de guerra exponen algunos sectores muy interesados en la ruta, aún no está en firme, porque el procedimiento no ha finalizado”, afirma el documento.

En el boletín de prensa la autobusera guanacasteca indicó “que ante los daños que este tipo de decisiones, puedan causar a todas las familias de nuestros trabajadores y el patrimonio empresarial y familiar, no escatimaremos esfuerzos legales para una solución justa y tenemos fe, que los señores miembros de la actual Junta Directiva del CTP, así lo consideren, una vez sea atendido y resuelto el recurso planteado para tal fin”.

La nota oficial de la empresa señala que no es cierto que “la decisión se tome con ocasión del lamentable accidente ocurrido en Cambronero en setiembre pasado ya que ese caso corresponde a una ruta total y absolutamente distinta a la nuestra, siendo esta la ruta de Bolsón (1501) y no la de Nicoya (1507), como de manera insidiosa y mal intencionada se difunde”.

La resolución del Tribunal Contencioso que deja sin efecto, por ahora, la decisión del CTP se adoptó el pasado 26 de abril.

