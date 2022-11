Concientización y prevención, claves para erradicar la violencia contra la mujer

28 Noviembre 2022

INAMU lideró diversas actividades este 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

En lo que va de este año 13 mujeres fueron víctimas de femicidio.

Karen Retana Barboza

Periodista

En los últimos 15 años un total de 417 mujeres en Costa Rica han sido víctimas de femicidio, 13 de ellas solo en lo que va de este año.

Dichas cifras proporcionadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desnudan una realidad que afecta a nuestra sociedad.

Por si fuera poco, cada 11 minutos en el mundo muere una mujer víctima de violencia intrafamiliar.

Precisamente, este 25 de noviembre se celebra el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que no pasó inadvertida para la sociedad civil y representantes de distintos poderes de la República quienes se sumaron a las actividades que desarrolló el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)

El parque de las Garantías Sociales, ubicado en el corazón de la capital, fue el escenario donde por medio de diferentes expresiones artísticas, videos, discursos por parte de altos ejecutivos del Poder Ejecutivo, así como familiares de mujeres víctimas de femicidios hicieron un llamado a la conciencia y a la prevención, con el lema: “Basta ya de violencia contra las mujeres”.

La presidenta ejecutiva del INAMU, Adilia Caravaca Zúñiga expresó que: “las mujeres merecemos una vida digna y sin miedo. Tu vos si cuenta, no importa en qué parte del país estemos no importa cuán solas nos sintamos, hay que empezar a buscar aliadas, pedir ayuda y romper el silencio, haciéndolo con inteligencia, cuando estamos en peligro, no debemos enfrentarlo solas, no queremos ser valientes queremos estar vivas, por ello hay que ser estratégicas, ver como enfrentamos los círculos de violencia que pueden ser muy opresivos”.

El INAMU cuentan con oficinas orientadas a la Mujer en todo el país. En el caso de la Región Chorotega, la misma se encuentra en la ciudad de Liberia, donde pueden acudir e incluso se brinda asesoramiento.

Representantes de organizaciones sindicales como la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANDE) se hicieron presentes para exigir un alto a la violencia de género, así mismo, funcionarios de distintas entidades del sector público, compartieron información para la prevención y denuncia ante situaciones de violencia en diferentes entornos.

La actividad también conmemorar la vida de aquellas mujeres que ya no están y que fueron víctimas de este flagelo social.