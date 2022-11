Cultura abierta: empuja formación de nuevos profesionales en TI

07 Noviembre 2022

Red Hat Academy se une a instituciones académicas de todo el mundo para ofrecer selectos cursos de capacitación, diseñados para desarrollar habilidades críticas

La pandemia del coronavirus tuvo un impacto profundo en los empleos de países de todo el planeta; pero, así como trajo innumerables puntos negativos, también impulsó de manera decidida los procesos de transformación digital de muchas organizaciones, las cuales se vieron obligadas a modernizar sus estructuras y formatos de trabajo para brindarle seguridad y facilidades a sus empleados.

En medio de ese contexto, se generó un fenómeno en el mercado laboral: se acrecentó la diferencia entre puestos de trabajo de TI y profesionales capacitados para tomarlos.

De hecho, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2020, hubo más de un millón de puestos vacantes en tecnología, mientras que menos de 100.000 profesionales se graduaron en toda la región, en ese campo. Este dato resalta la brecha de habilidades existentes en tecnología y la falta de talento calificado.

Más aún, según el proveedor de educación en línea Coursera, alrededor del 50% de las empresas latinoamericanas aseguran que no pueden encontrar candidatos con las habilidades que necesitan.

Una forma de afrontar está problemática es aplicar a la capacitación laboral las bondades de la cultura abierta -open source-. Es decir, una cultura que tiene como base el encontrar soluciones a problemas de negocios y desarrollar soluciones tecnológicas disruptivas a partir de construir, mantener y potenciar formas abiertas de intercambiar conocimiento.

El líder mundial en soluciones de código abierto para empresas, Red Hat, ha potenciado y expandido la formación y capacitación de profesionales, en TI, con su Red Hat Academy.

Un concepto clave potenciado, en el perfil de formación de Red Hat, es ver las equivocaciones como una forma de aprendizaje; un camino de adquirir información y conocimiento y, de esta forma, mejorar resultados a mediano y largo plazo; es decir, el error y su corrección puede acrecentar el valor de la oferta de soluciones y de productos de una organización y ese paradigma se traslada a una forma de generar educación laboral.

“La curva de innovación tecnológica es exponencial. La tecnología que acabas de aprender quizás mañana cambie. Estamos en un momento donde tenemos que aprender cosas nuevas todo el tiempo, pero la pandemia nos enseñó que tenemos que compartir conocimiento más que nunca. Es el factor humano lo que garantiza la transmisión de conocimiento”, explica Cristina Crepalde, Regional Director Technical Training Latam de Red Hat.

Los expertos de Red Hat explican que programar y desarrollar software tiene mucho que ver con cómo se entienden, encaran y solucionan problemas; grandes, pequeños, cotidianos o estructurales, simples o complejos, así como, con la capacidad de sumar personas e ideas de manera ágil y permanente a ese proceso.

En ese sentido, Red Hat Academy es un programa aliado con instituciones académicas de todo el mundo para ofrecer a la última generación de especialistas, en TI, acceso gratuito a selectos cursos de capacitación, diseñados para desarrollar las habilidades críticas que se necesitan para afrontar los desafíos de trabajo con las tecnologías open source, impulsadas por Red Hat.

De hecho, según la publicación de IDC, "The Business Value of Red Hat Training”, sobre la incidencia de las capacitaciones de la empresa, la velocidad en la cual los empleados nuevos están listos para realizar su trabajo aumenta, en un 76%, cuando han completado la capacitación de Red Hat Academy, antes de incorporarse a una empresa.