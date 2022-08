Propuesta para las Universidades Pública propone rebaja sustancial del Fondo para Especial para Educación Superior

14 Agosto 2022

Con ello se afectarían gravemente los diferentes servicios que ofrecen las universidades a la sociedad, según CONARE y oponentes.

Por: Silleny Sanabria Soto.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica Rectores y Federaciones de Estudiantes rechazan la propuesta del Ejecutivo porque incumple el mandato constitucional sobre financiamiento de la educación superior pública.

El pasado 11 de agosto, los rectores de las cinco universidades públicas y el representante estudiantil de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica participaron en el marco de la Comisión de Enlace en la segunda convocatoria para definir el monto con el que se financiará la educación superior pública para el año 2023.

La propuesta entregada por los representantes del Poder Ejecutivo, propone una rebaja sustancial en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la transferencia a la Universidad Técnica Nacional para el 2023.

Para el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica y las comunidades universitarias, esta propuesta es inadmisible por las siguientes razones:

La eventual disminución del monto del FEES con respecto al año anterior, constituiría un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de nuestra Constitución Política.

La aceptación de esta propuesta implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a carreras, el cierre de proyectos de investigación y extensión y una disminución de nuestra presencia en las regiones.

Además, afectaría la cobertura de las becas actuales y futuras para la población estudiantil.

De concretarse, obligaría a las universidades a prescindir del personal necesario para el buen desempeño de las actividades esenciales y comprometería la operación de las universidades públicas.

“Para CONARE, es inadmisible cualquier presupuesto 2023 que no responda a lo que establece la Constitución Política, mucho menos si es un monto menor a lo que hemos recibido en este año, ello afectaría gravemente los diferentes servicios que ofrecen las universidades a la sociedad. Se verían afectados los cupos de no ingreso a carreras, los proyectos de investigación, de sensibilización, de acción social, de vinculación con las comunidades, la presencia en regiones y territorios, en fin todo el valor público que lleva adelante la universidad; sería comprometer su funcionamiento y eso no solo afectaría a la universidad sino que produce un daño a la sociedad que es la que finalmente se beneficia del quehacer de las universidades”, comentó Rodrigo Arias Camacho, Presidente de CONARE.

En el marco de la negociación, se acordó llevar a cabo una tercera reunión el próximo martes 16 de agosto en Casa Presidencial a las 9:00 a.m.

Fuente: CONARE.