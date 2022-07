Alianza social entre Liceo de Costa Rica y Hospital Clínica Bíblica brinda herramientas para la educación

26 Julio 2022

Reapertura de laboratorios de Química y Ciencias brinda oportunidad única a estudiantes del Liceo

Centro educativo pone a disposición estos espacios para que más estudiantes costarricenses vivan la experiencia.

Luego de cuatro años en desuso, los laboratorios de química y biología del Liceo de Costa Rica volvieron a abrir sus puertas, esta vez con mejoras significativas y nuevos equipos que facilitarán el conocimiento de los estudiantes.

Esta reactivación fue posible gracias a la alianza social entre el centro educativo y el Hospital Clínica Bíblica, a través de su Programa de Acción Social, que conscientes de la importancia de la educación, no dudaron en contribuir.

“Hospital Clínica Bíblica reconoce que la educación es una de las herramientas más efectivas en la generación del desarrollo social, personal y profesional, para nosotros es muy importante acompañar a los estudiantes en este plan de vida e impactarlos positivamente”, explicó Laura Brenes, Directora del Programa de Acción Social.

A cargo del Programa de Acción Social estuvo la donación de material y mano de obra para la instalación de una tubería de gas completa, quemadores Bunsen y una instalación eléctrica total.

Además, el programa donó e instaló en el laboratorio de Biología, mesas y pilas nuevas de acero inoxidable, así como tubería propia de un laboratorio.

“Esta alianza nos permite brindarles a los alumnos una educación más significativa que los llene de emoción de asistir al liceo y a los laboratorios”, destacó Rosa Vargas, Profesora de Ciencias y Coordinadora Académica del Liceo.

El objetivo es que desde que inician su camino en el colegio, adquieran el conocimiento para el uso de microscopios y avancen hasta usar quemadores Bunsen en el laboratorio de química, cuando cursen el Bachillerato internacional, explicó.

La administración del Liceo de Costa Rica confirmó además que desean compartir este beneficio educativo con más instituciones, por eso invitan a que escuelas aledañas que tengan interés en que sus estudiantes de sexto grado amplíen conocimientos de ciencias en un laboratorio real, se acerquen y coordinen una visita.

“Esta donación pone, en un momento crítico para el país, las oportunidades de estudio, de trabajo, y abre para cada uno de los estudiantes una experiencia diferente. Con esta habilitación podemos dar un paso más hacia la ciencia. Cuando hacemos alianzas estratégicas como esta, podemos ver que la vida de los estudiantes cambia”, resaltó el Sr. Lenin Alvarado, Director del Liceo de Costa Rica.

Colaboración educativa, espiritual y cultural. El Programa de Acción Social está enfocado en colaborar con diferentes grupos sociales bajo un enfoque de salud integral, y así lo ha hecho desde sus inicios.

Por esto, aunado a las ayudas en infraestructura, a través del Programa de Acción Social los estudiantes del Liceo de Costa Rica recibirán acompañamiento emocional cuando lo requieran, subvenciones de transporte y alimentación para contribuir con su proceso educativo.

Así mismo se concretó la donación de 20 computadoras para el programa de bachillerato internacional y la apertura de clases de música a favor de la comunidad estudiantil para apoyar el desarrollo cultural.

“Ser parte del ensamble del Liceo es una experiencia muy enriquecedora, he tenido la oportunidad de aprender más sobre música y disciplina para sacar adelante mis estudios y este nuevo grupo del que soy parte como marimbero, esto me ha llenado mucho y deseo que la música me acompañe siempre”, compartió Mauricio Torres, estudiante del Liceo de Costa Rica.