PROFESORA, YAMILE OROZCO RUFFO: “Educar con mística, no solo en el aula sino para la vida, es el pilar de un buen Educador”

31 Marzo 2022

Un Centro de Rehabilitación para Alcoholismo y Farmacodependientes y la reivindicación de los pueblos peninsulares de la Península de Nicoya son sus proyectos pendientes de solucionar, quien guarda la ilusión de verlos resueltos.

Erika Fernández Cordero

Periodista

Yamile Orozco Raffo, una lideresa en el campo educativo y comunitario del cantón de Nicoya. Su talante en hacer de Nicoyauna mejor comunidad, tuvo como resultado el logro de muchos de sus objetivos. Parte de sus

ex alumnos apoyaron sus iniciativas, aportando sus conocimientos y tiempo a honoren. Hoy esas metas convertidas en realidad, son parte de las grandes satisfacciones para la educadora pensionada

de 90 años de edad, que aún sigue luchando por ver realidad dos sueños más: El centro de rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes y la reivindicación de los pueblos peninsulares de la Península de Nicoya.

Su trayectoria al servicio de la educación ha sido imparable, donde no solo impulsó formación académica a sus estudiantes, sino respeto, valores y empatía entre sus compañeros, profesores y comunidad.

La educadora obtuvo el título de Profesora de Enseñanza Primaria Físico- Matemática, segunda enseñanza en la Universidad de Costa Rica.



Trayectoria Profesional

La educadora inicio su carrera profesional en 1952 en la Escuela Nosara de Hojancha, hoy llamada Victoriano Mena. En ese mismo año colaboró con el educador Ulises Delgado Aguilera en la fundación de la Escuela Complementaria, institución que en 1955 se convirtió en el Liceo Diurno de Nicoya, en el que laboró en la cátedra de Matemáticas hasta su jubilación en 1977. Graduó la primera generación del Liceo en 1956. Tómese en cuenta que el Liceo de Nicoya fue la primera institución de formación secundaria en la Península de Nicoya, lo que contribuyó a generar mejores y más oportunidades en el acceso a la educación. Algunos logros hacia la institución educativa, fue el mejoramiento de la planta física del Liceo de Nicoya, incluida la construcción de un pabellón para los profesores del área de Matemáticas y el arreglo de las calles aledañas al Liceo.

Durante su etapa de educadora, Yamile, dedicó tiempo en concientizar a sus estudiantes y a la población sobre la conservación de la naturaleza. Creó un club de reforestación, donde transformó un terreno de pasto jaragua, en un bosque de árboles frutales, ornamentales y maderables. Por esta magnífica labor, el Club Rotario de Nicoya la condecoró con “la Medalla del Buen Servidor”.

Asimismo, brindó ayuda en la medida de sus posibilidades a sus estudiantes con los materiales didácticos cuando muchos de ellos no tienen los medios para hacer frente a esos costos.

Por su arduo trabajo en la comunidad fue becada por la Agencia Internacional de Desarrollo en Estados Unidos, para recibir un curso de Relaciones Humanas y Administración Pública.

Por un tiempo, presidió la Junta de Educación de la Escuela Leónidas Briceño, y inició los primeros trámites para recibir la herencia de un terreno del Conde Azorín de Topor. En dicho lugar actualmente se asientan el Liceo de Nicoya, la Escuela Leónidas Briceño, el Colegio Técnico Profesional Agropecuario, la Casa de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) de Nicoya, la sede regional de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la sede regional de la Universidad Nacional, la sede regional del Consejo Nacional de Producción, el Parque 25 de Julio y, actualmente las instalaciones de los Juegos Nacionales. También en su carrera profesional, Yamile, fue fundadora y primera presidenta de la Filial Regional de la ANDE de Guanacaste y de la filial de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) donde se desempeñó en diversos puestos. Algunas de sus propuestas y que logró satisfactoriamente fue la creación de póliza de saldo de deudores y la construcción de la Casa de ANDE y oficina de ADEP en Nicoya. También ha participo en proyectos importantes en la Junta de Pensiones.



Participación de Proyectos comunales y reconocimientos.

Premio Carlos Luis Sáenz Elizondo 2011, Premio Cupertino Briceño 2016, Premio Angela Acuña y “la Medalla del Buen Servidor”, son una pequeña parte de la lista de reconocimientos recibidos de la Educadora.

En 1963 y 1964 participó en los proyectos comunales de: mejoras del cementerio, el alumbrado y el acueducto del cantón. Luego de pensionarse en 1977, impulso la creación de la antigua Cooperativa de Maestros de Nicoya (COOPMANI), donde lucho y logró la adquisición del terreno para la sede de esa entidad.

Se involucró de lleno en la fundación de la Asociación para la Reivindicación de los Pueblos Peninsulares. Hoy una deuda pendiente que sigue latente en su corazón. “Se ganó el Contenciosos administrativo, pero no habido un presidente, que se manifiesta que el decreto, no es ley, por lo tanto, se devuelve los territorios peninsulares a Guanacaste. Las Islas del Golfo de Nicoya como bien su nombre lo estipula son de la Península de NICOYAGuanacaste, y NO de Puntarenas”, expresó la defensora educativa y comunitaria.

Su preocupación por el adulto mayor la llevó a emprender una cruzada que se consumó con la formación de la Asociación Nicoyana de Atención al Anciano a la que dedicó 20 años de labor gratuita, cristalizando su gestión con la declaratoria de utilidad pública de dicha organización. Pero una de sus realizaciones mayores, siempre relacionada con los adultos mayores, fue la instauración de un módulo para ancianos en fase terminal con la colaboración del Instituto Nacional de Aprendizaje.

Logró restaurar el reloj de la iglesia colonial, una reliquia histórica con más de 126 años de antigüedad, fabricado en Londres, y forma parte de los 4 primeros relojes que vinieron a Costa Rica para las iglesias.

La docente es una defensora acérrima de la lectura, quien impulsó la construcción de Biblioteca, uno de sus últimos proyectos concluidos.

Su último proyecto pendiente en es la construcción un centro de rehabilitación de alcohólicos y Farmacodependientes, para lo cual preside una asociación que está impulsando la donación de un terreno municipal.

“Un educador no solo se limita a dar lecciones, debe ser activo, dinámico, con deseos de superación no solo para sí mismo, sino también para sus estudiantes y comunidad.” concluyó la Profesional.

