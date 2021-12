Costa Rica requiere mejorar el nivel de matemáticas para ser más competitivo

14 Diciembre 2021

Educación escolar del país empeoró antes de la pandemia según UNESCO.

Llegada del Método Kumon a Costa Rica representa una oportunidad para desarrollar el máximo potencial de aprendizaje de los alumnos.

Un estudio de UNESCO analizó los currículos de Costa Rica y de otros 18 países de América Latina y el Caribe. Entre los resultados se determinó que la calidad de la enseñanza que Costa Rica brinda a sus alumnos de escuela desmejoró desde antes de la pandemia.

De acuerdo con el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), el cual fue divulgado el pasado 30 de noviembre de 2021, el país aún se sitúa sobre la media regional en la calidad de su educación; no obstante, ha tenido un retroceso en la calidad de su enseñanza en matemáticas con respecto al estudio anterior, el ERCE 2013.

La llegada a Costa Rica del método de aprendizaje Kumon representa una oportunidad para revertir ese rezago en una de las materias claves para el desarrollo de los futuros profesionales.

“Sabemos que el futuro del país está en las manos de estas generaciones, queremos formar personas independientes, con valores y habilidades que les permitan ser exitosas en cualquier ámbito de la vida. Personas confiadas en que no existen límites para aprender lo que quieran, que puedan estudiar lo que les apasione sin tener que conformarse con carreras que no tengan matemáticas o limitarse porque no hablan un segundo idioma”, asegura Melania Baltodano, orientadora Kumon en Costa Rica.

Ampliar las opciones profesionales

A lo largo de los años, Kumon se ha convertido en un aliado para muchos padres de familia y alumnos en más de 55 países, y está catalogada como la mejor franquicia educativa a nivel mundial de acuerdo con el ranking de Entrepreneur. Desde el 1º de noviembre, el método está disponible en nuestro país en las modalidades presencial, virtual e híbrida, y ofrece programas individualizados para el dominio de matemáticas e inglés. Kumon Costa Rica está ubicado en el Centro Comercial Boulevard, en San Rafael de Escazú.

“Es importante que las familias entiendan que las matemáticas son uno de los pilares más valiosos para la vida académica de cada estudiante, y que programas extraescolares que refuercen el aprovechamiento escolar complementan la educación tradicional. En este rubro, Kumon, como empresa internacional con más de 60 años dedicados al desarrollo del potencial a través de sus programas de matemáticas e inglés, apoya a millones de estudiantes alrededor del mundo a desarrollar sus habilidades académicas, hábitos de estudio y mejorar su desempeño escolar”, indica Daniela Rosales, Gerente Senior para Kumon México y Centroamérica.

Con Kumon desde preescolar se puede anticipar y dar al menor, las herramientas para el dominio de las matemáticas, que le servirá para otras asignaturas y en su vida futura no será un impedimento incluso para elegir una carrera universitaria que en verdad les apasione.

Para apoyar el potencial de los futuros profesionales, Kumon ofrecerá matrícula sin costo durante el mes de enero en sus programas de matemáticas en inglés. Para más información, las personas interesadas se pueden contactar con el centro Kumon Costa Rica al teléfono 6094-4777