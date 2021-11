“Tengo presente que hay que luchar por los sueños, así se vea imposible, todo en esta vida se puede lograr”

18 Noviembre 2021

Rayan Carrillo Alcázar, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Hojancha es uno de los ocho estudiantes que recibió una beca de la Fundación Crusa con la que podrá estudiar durante dos años en un Community College en Estados Unidos.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Rayan tiene 18 años, es el menor de cuatro hermanos, él y su papá son los únicos hombres de la familia, y se describe así mismo como una persona alegre, amable, dispuesto a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Además, se considera muy estudioso, responsable y humilde.

Este destacado joven nos comenta cómo ha sido enfrentar los retos educativos y de vida a su corta edad y qué significa cumplir uno de sus muchos sueños.

¿Qué significa para usted haber obtenido esta beca?

Es un logro muy grande y un sueño cumplido porque siempre he anhelado ir a estudiar a Estados Unidos, esto es muy complicado, pero desde el primer momento en que vi la información sobre la beca, decreté que era para mí. Pienso que a pesar del esfuerzo, por algo me eligieron y tengo que creer en mí mismo.

¿Quiénes han sido sus mayores influencias?

Mi papá y mi mamá siempre me han apoyado y mis hermanas siempre han sido una motivación para mí, porque han tenido que pasar por muchas situaciones como el abandono de su padre y a pesar de eso han salido adelante. Mi mamá tuvo la dicha de encontrar a un gran hombre que nos crio con el mismo amor por igual y eso me motiva a mejorar cada día; quiero un futuro mejor y poder ayudar a mi familia.

¿Cómo ha sido su proceso educativo durante estos años?

Yo vivo en Huacas de Hojancha, y el colegio está a 12 kilómetros de mi casa. Durante la pandemia se me complicó un poco por el tema de la virtualidad, porque aquí no hay acceso a internet, entonces tenía que ir a otra casa en Hojancha, para poder recibir las clases, lo que me frustró también porque no entendía muchas cosas, pero con mucho esfuerzo aprendí a desenvolverme bien y logré aprender mucho. Con ayuda del personal del colegio, soy la prueba de que la educación en Guanacaste es tan buena o mejor que en otras zonas del país y que este logro no es solo mío.

Representé al colegio con un proyecto de responsabilidad social, quedé en tercer lugar en el 10° encuentro de líderes de los colegios profesionales, participé en ferias científicas, en festivales de inglés y varias actividades extracurriculares.

¿Cuál fue su reacción y la de su familia al recibir la noticia?

Yo estaba estudiando por semana de exámenes, comencé a temblar, y me dijeron que era uno de los 8 ganadores, mi mamá, mi hermana mayor y yo nos pusimos a llorar porque estábamos muy contentos. A veces me cuesta creer que fui uno de los ganadores, pero luego pienso que yo me lo merezco.

¿Cómo visualiza que será estudiar en Estados Unidos?

He investigado mucho y sé que va a ser un reto muy grande, hasta el momento será el mayor reto de mi vida porque voy a estar muy lejos de mi casa y de mi familia, además de que todo va a ser en inglés, todo va a ser muy difícil pero no limitante ni imposible.

¿Qué le gustaría estudiar allá?

Como son técnicos especializados, las principales carreras son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo elegí redes y comunicaciones, porque mi especialidad en el colegio técnico es de informática empresarial.

¿Cuáles son sus sueños además de este?

Cuando vuelva al país me gustaría montar mi propia empresa de redes y telecomunicaciones, contribuir con conocimiento y brindar trabajo a muchas personas.

¿Cuál es su mensaje para los demás jóvenes como usted?

Tengo muy presente que hay que luchar por sus sueños, no dejen que ninguna persona, condición económica, no les permita cumplir sus sueños, pero debemos ser dedicados y perseverantes para lograr todo, así se vea imposible, todo en esta vida se pueda lograr.