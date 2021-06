Cambio local tras un intercambio global: democratizar el acceso a la educación en América Latina y el Caribe

11 Junio 2021

Por Isabela Gómez Martínez, fundadora y directora de “Lidera tu Mundo”, empresa consultora de oportunidades académicas internacionales. Exalumna del Bachillerato Internacional (IB) Colombia, 2015.

La educación responde a la racionalidad del ser humano y a la materialización de su dignidad como capacidad de exigir sus derechos. El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO (IESALC) informó que la tasa bruta de matriculación internacional de educación superior pasó del 23 % al 52 % entre el año 2000 y la actualidad en América Latina y el Caribe. Esto representa el segundo mejor resultado a nivel internacional. Sin embargo, queda el sinsabor de cómo estos datos nacionales, regionales e internacionales se materializan en la vida de un ciudadano real, aquel que camina por las calles y sueña con nuevas oportunidades.

Las estadísticas son alentadoras, siempre subiendo, siempre mejorando, pero nunca mostrando rostros o historias. La crisis de la educación es silenciosa y estamos lejos de alcanzar las metas planteadas para la agenda de 2030 y el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible.

Acceder a la educación básica, superior, técnica y complementaria en América Latina y el Caribe aún es cuestión de privilegio y recursos económicos, y no de mérito. Esta crisis va más allá, a pesar del actual acceso efectivo por medio de políticas públicas o programas nacionales innovadores. ¿Cuál es el costo y las condiciones que experimentan los jóvenes y sus familias? ¿Es un proceso digno y justo? ¿Cuál es su precio real?

Hoy, las oportunidades académicas internacionales se han convertido en la mejor oportunidad para que jóvenes latinoamericanos puedan acceder a una educación de alta calidad gracias a su mérito, liderazgo e integralidad, y desarrollen nuevas competencias a nivel personal y profesional, impulsando su liderazgo a nivel local.

Las becas internacionales son una realidad, pues regiones como América del Norte y la Unión Europea fomentan la migración de alumnos internacionales, y les conceden oportunidades en respuesta a su excelencia y vocación de servicio. Esto permite fortalecer los procesos internos de los países en vía de desarrollo por medio de profesionales altamente capacitados que regresan a su comunidad y al incentivar las relaciones diplomáticas a nivel internacional. No obstante, esta información es escasa y los jóvenes raramente cuentan con un mentor que acompañe su proceso y transforme estos sueños en objetivos.

Esa es mi historia. Una joven colombiana con ganas de cambiar el mundo, pero sin un rumbo concreto, y además, enfrentando barreras culturales, sociales y económicas. No obstante, gracias a los programas del IB, tuve mi primera aproximación a un mundo global, y pude comprender mi función como agente de cambio y las dinámicas internacionales como oportunidades para la transformación social.

Además, al cursar dichos programas, asumí el reto de pensar de manera crítica y de aprender en un entorno flexible que trasciende las fronteras disciplinarias, culturales y nacionales. Adquirí una mentalidad internacional y aprendí a pensar más allá del entorno inmediato, pero sin dejar de observar las necesidades de mi país y de la región.

De esta forma, durante mis estudios de Derecho, obtuve mi primera beca internacional, gracias a la cual estudié y profundicé durante tres meses en España temas de función pública y derecho internacional. Además, descubrí que podía viajar, aprender y conectar con líderes de todo el mundo por medio de mis méritos académicos, liderazgo y excelencia. No paré.

He recibido 14 becas internacionales y me he formado en más de 12 países para ser una mejor abogada, pero sobre todo una mejor persona. Finalmente, he llegado a la conclusión de que es posible, para mí y para todos.

Lidera tu Mundo cree en el acceso a la educación de calidad como una realidad para todas las personas, eliminando el factor económico como barrera e incentivando el liderazgo y la vocación de servicio como factores principales. De esta forma, acompaño a jóvenes líderes latinoamericanos en su proceso de postulación a becas internacionales desde el liderazgo y el autoconocimiento como pilares básicos de su solicitud. Durante el último año hemos ayudado directamente a más de 800 jóvenes, que se encuentran estudiando en 12 países alrededor del mundo.

Hoy, más que nunca, se necesitan personas capacitadas en habilidades técnicas, pero que destaquen por su excelencia humana, académica y profesional. Creo firmemente que el acceso a oportunidades académicas internacionales es un pilar básico del desarrollo para América Latina y el Caribe, y la respuesta a la crisis no atendida por la región. En la medida que los jóvenes tengan acceso a educación de calidad, volverán a liderar el cambio social, la innovación y el desarrollo para el futuro de nuestra comunidad.

Atrévete a liderar tu mundo. Cree en tus capacidades y dile “sí” a una oportunidad internacional.