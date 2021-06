Hospital de simulación de la U Hispanoamericana logra reacreditación de la destacada sociedad de simulación en salud

09 Junio 2021

Hospital de Simulación de la UH es el único centro de educación privada de Costa Rica reconocido por la Sociedad de Simulación en Salud que es el organismo de simulación de atención médica más grande del mundo.

Reacreditación en Enseñanza/ Educación tiene una vigencia de cinco años y ubica al país junto con México, Chile y Brasil, como las únicas naciones latinoamericanas que tienen un centro universitario de estas importantes características.

Hospital de Simulación de la UH emplea una metodología de enseñanza para garantizar la seguridad del paciente al nivel de las universidades de Estados Unidos y Europa.

Por su compromiso y esfuerzo en la mejora continua de su programa educativo, el Hospital de Simulación de la Universidad Hispanoamericana (UH), el mejor de su tipo del país, obtuvo la reacreditación en la Enseñanza/Educación de la Sociedad de Simulación en Salud (Society for Simulation in Healthcare-SSH) durante el periodo del 2021 al 2026.

La acreditación se otorga a centros de simulación en universidades, centros privados y hospitales, que demuestren cumplir las normas básicas para el uso de la tecnología de simulación, métodos educativos y la seguridad del paciente

Este importante reconocimiento convierte al Hospital de Simulación de la UH en el primer centro de educación privada del país que logra por segunda ocasión esta distinción por el organismo de simulación de atención médica más grande del mundo, el cual evalúa desde universidades, hospitales, clínicas hasta asociaciones médicas de los cinco continentes. Entre ellas están la Clínica de Mayo, Universidad Internacional de la Florida, Escuela de Medicina de Yale, Universidad de California, Ross University School of Medicine. entre otras, de los Estados Unidos y Europa. El Hospital de Simulación de la UH fue el primero en Latinoamérica en ser acreditado por la SSH y el primero es ser reacreditado.

Para el MBA Marco Urbina, director general de la UH, esta reacreditación es un importante reconocimiento al compromiso y política de mejora continua de la institución, no solo en la enseñanza de la Medicina, Enfermería, Nutrición y Psicología sino del resto de su oferta académica. Los expertos evaluaron la metodología educativa de primer nivel al cumplir estándares que estimulan a los estudiantes a poner a prueba sus conocimientos y desarrollar sus habilidades para garantizar la seguridad del paciente durante una revisión o practica de un procedimiento. Por ejemplo: reducir el nivel de riesgo y molestias al paciente cuando se le coloca una vía para el suministro de un medicamento o la atención de un parto complicado.

Aunque esta valoración es voluntaria, los expertos de la SSH analizan rigurosamente los procesos administrativos, objetivos estratégicos, las operaciones y procesos académicos del Hospital de Simulación e incluso estiman el cumplimiento de los procesos de mejora en cada reacreditación.

El Dr. Jorge Bustos, director del Hospital de Simulación detalló que “los documentos generados para aplicar fueron luego revisados y analizados por los profesionales especialistas en simulación clínica y acreditación nombrados por la SSH como pares del Equipo de Revisión, quienes en esta ocasión debido a las restricciones por la Emergencia Internacional por Covid19 realizaron una visita virtual donde se llevaron a cabo entrevistas a las autoridades universitarias, staff del Hospital, estudiantes y docentes usuarios del departamento de simulación”.

“Después de una revisión cuidadosa, la Junta de Revisión del Programa de Acreditación de la Society for Simulation in Healthcare ha determinado el estado de Acreditación del Hospital de Simulación 2021-2026. Nuestro Hospital ha recibido una nueva acreditación en el área de Enseñanza/Educación por parte de la Society for Simulation in Healthcare”

Hasta el momento Costa Rica, Brasil, Chile y México son los únicos países latinoamericanos que tienen universidades con dicha acreditación y reacreditación en la Enseñanza/ Educación de la SSH. En el caso de los Estados Unidos cuenta con más de 38 hospitales de simulación.

Hospital de simulación de la UH el mejor equipado y más grande de Centro América

El Hospital de Simulación de la Universidad Hispanoamericana fue inaugurado en el 2014. En ese momento, era el primero de su tipo en el país, el tercer mejor equipado de la región y el octavo a nivel mundial.

En el 2015, este centro de simulación fue sometido a evaluación de los expertos de SSH. Dichos auditores eran destacados profesionales y académicos de las universidades de Stanford, Alabama, Mineápolis, Pittsburgh, por solo citar algunos miembros de su staff, los cuales otorgaron la acreditación en Enseñanza/ Educación, la cual se ha logrado reacreditar hasta la fecha.

Por este compromiso de mejora continua, el Hospital de Simulación mantiene este liderazgo en la formación de los futuros profesionales en Ciencias de la Salud, los cuales desarrollan sus conocimientos, habilidades y destrezas a partir de un ambiente simulado que recrea diferentes casos clínicos, es decir, situaciones de los pacientes que profesionales en salud encuentran diariamente en los servicios públicos y privados.

Otra de las fortalezas es que el personal docente, técnico y administrativo conserva una capacitación continua sobre la simulación clínica dentro y fuera del país.

La infraestructura es un área de construcción de casi 2000 m2, los cuales están distribuidos en cuatro salas de alta fidelidad con equipos modernos de simulación como SimMan 3G, SimMon y Fidelis, por citar algunos. También, cuenta con el Sistema Learning Space para grabar simulaciones, cuatro salas de observación y discusión, dos áreas de mediana fidelidad, cinco consultorios equipados, dos salas para pacientes hospitales con capacidad para 14 camas y dos salas de desarrollo de habilidades y entrenamiento que permiten el trabajo en partes anatómicas.

Por último, el Hospital de Simulación posee el programa de educación continua para estudiantes, egresados o profesionales que requieren de actualizar o capacitarse con nuevos conocimientos como el programa del Centro de Entrenamiento Internacional Universidad Hispanoamericana autorizado de American Heart Association.