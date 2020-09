Celebración del Mes Patrio requiere del compromiso de docentes, padres y estudiantes

Escrito por Silleny Sanabria | 11 Septiembre 2020

La conmemoración del 199 Aniversario de la Independencia de Costa Rica, se llevará a cabo bajo el lema: “Soy Patria, solidaridad y esperanza”, y por motivo de la emergencia nacional por COVID-19, su celebración se realizará bajo el apoyo educativo a distancia y mediante la estrategia “Aprendo en casa”.

Para ello, la Comisión de Fiestas Patrias 2020, elaboró una serie de Guías de Trabajo Autónomo (GTA) para desarrollar durante la Semana Cívica del 07 al 11 de setiembre, y además estableció los lineamientos para la realización de Actos Cívicos Virtuales.

Con el fin de que exista participación de toda la comunidad educativa y sus familias, se realizarán distintos actos cívicos nacionales, regionales e institucionales en vivo y grabados, para quienes no cuenten con una conexión óptima de internet. Dichos eventos se transmitirán en vivo por medio de la plataforma Teams y por redes sociales e involucrarán la participación de estudiantes y sus familias a través de los medios virtuales que se tengan a disposición.

Además se realizarán exposiciones de faroles virtuales, en donde se podrá disfrutar del recorrido simbólico de la Antorcha de la Libertad. Por su parte los asesores de Artes Plásticas y docentes tendrán a cargo el desarrollo de actividades masivas para enseñar a hacer faroles y antorchas con material reciclado, y para el 14 de setiembre, se ha invitado a la población a cantar el Himno Nacional y posteriormente salir a las afueras de la casa en la burbuja social con un farol.

¿Estar en casa significa perder el civismo?

Jorge Cartín, Asesor Nacional de Estudios Sociales y Cívica del MEP, comentó que la socialización que brinda el hogar al estudiante es fundamental en un contexto de pandemia, en donde al ser una situación inédita en la historia costarricense y con largo periodo de no presencialidad en los centros educativos, los padres y los docentes son esenciales para su educación.

“La escuela es la que juega el papel importante y el maestro es el mediador pedagógico que toma las decisiones para que el estudiante incorpore actitudes a favor de las celebraciones y conmemoraciones patrias. ¿Cómo se hace eso?, insistiendo en la celebración a lo largo del año, cumpliendo con el calendario lectivo en el cual están las conmemoraciones por un lado y las efemérides escolares por otro”, expresó Cartín.

Según el asesor, en la casa se pueden seguir fomentando aspectos que se estaban haciendo en el aula y así fomentar el civismo. “Por ejemplo, un maestro puede poner a sus estudiantes a que con ayuda de sus encargados, diseñen un plano para un farol y encenderlo con unas velitas que funcionan con batería y perfectamente lo pueden poner a la salida de la casa, adornar la casa adecuadamente con el uso de la simbología patria, colocar una bandera, colocar un muñequito con los colores patrios, eso no está de más, lo importante es que el estudiantado lo sepa utilizar y poco a poco lograr un propósito formativo que inculque valores que preparen para el ejercicio bien intencionado de la ciudadanía... entonces no hay excusa para que celebrar este mes por la no presencialidad en las aulas ”, agregó.