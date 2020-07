“El país debe tomar decisiones oportunas y adecuadas si quiere salir adelante”, Carlos Carranza

Escrito por Silleny Sanabria | 22 Julio 2020

La Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, presentó mediante el Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, su informe del mes de julio, referente al “Proceso de la pandemia entre crisis y alternativas”.

La charla virtual se estuvo a cargo del politólogo y sociólogo Carlos Carranza Villalobos, coordinador del Programa Análisis de Coyuntura, y de las investigadoras Laura Brenes Arce y Claudia Palma Campos, quienes enfatizaron la conferencia, en las acciones que han sido tomadas por el Gobierno del Presidente de la República Carlos Alvarado en el marco de la pandemia y además sobre algunas alternativas de crecimiento y estabilidad post-Covid.

Para Carranza la crisis es un fenómeno universal, en la que todos los países se verán afectados, pues según el experto la economía mundial va a decrecer desde un 3% hasta un 5% y en el peor de los escenarios hasta en un 12%.

Los ejes centrales que según los investigadores se debe enfatizar para sacar adelante el país, son los cambios en el Gabinete, la salud y seguridad, el tema de fronteras, la infraestructura, la crisis económica y fiscal y la escena política, actores sociales y económicos, para los cuales se pueden buscar mejores alternativas.

“Hemos tenido tres Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Presidencia, lo que evidencia que hay problemas en esos campos, y que de acuerdo a los enfoques de cada uno de los nombramientos, hayan reordenamientos que piensan que el Estado debe actuar de forma más participativa en la economía, sin embargo también se busca encontrar regulaciones que hasta el momento y por causa de la pandemia no se ha logrado llevar a cabo”, comentó el sociólogo.

Por el contrario, existen dos áreas en las que el Gobierno ha tenido una gran capacidad de acción: la salud y gran parte del área social. En la primera se estableció un elemento de prevención y en la segunda parte es la que se está llevando a cabo con la curva más grave de la pandemia. “Para evitar la propagación se cerraron fronteras, se reguló el tránsito, y hubo una eficiencia en compras de medicinas y equipo médico, lo que es un gran logro ante una situación tan compleja como en la crisis de 1929”, agregó Carranza.

Entre las debilidades del Ministerio de Salud, es la situación de incertidumbre en términos políticos y económicos, ante la apertura de fronteras y algunos grupos la consideran necesaria para poder poner a operar de forma segura.

Con respecto a la infraestructura el país ha comenzado a salir del rezago con todas las acciones que se han tomado, y las cuales son de importancia si se requiere dinamizar la economía. “Es necesario tomar en cuenta desde ya los préstamos que han sido aprobados. Se ha comenzado a mejorar la obra de infraestructura urbana, que aunque no está terminado se ha avanzado a gran paso”, comentó el politólogo, quien agregó que la creación y rehabilitación de carretera nacional han fortalecido las capacidades del país y reconoció además el esfuerzo realizado por la construcción de las rutas cantonales.

Sin embargo existen temas pendientes con los cuales el país deberá de tomar una decisión oportuna en estos campos para continuar avanzando, como por ejemplo el debate sobre la ampliación de puertos, el establecimiento de nuevos aeropuertos, el sistema del ferrocarril o tren eléctrico y el financiamiento de obras de mayor magnitud.

Crisis económica y fiscal

Estamos en una crisis económica ya presente y no es solamente un tema fiscal, para los cuales es necesario establecer acuerdos mínimos”, así lo indicó don Carlos Carranza, quien explicó que hay diferentes proyectos con distintas posiciones pero no acuerdos para la restructuración económica del país, y que además tiene ya características sociales, que pueden generar un mayor grado de conflicto si no se llegan a tratar de la manera correcta.

El experto destacó que el papel dividido de la Asamblea Legislativa no colabora en este tema, pues no toman decisiones que vayan en una sola vía que ayuden a crear un equilibrio que sea efectivo.

“Hay una escena política con proyectos económicos sociales, que el país tiene que redefinir, como acuerdos cortos y a mediano plazo, pues todos en la crisis tienen que ceder para buscar nuevas alternativas que ayuden a consensuar las decisiones”, argumentó.

Conflicto social durante la pandemia

Tras varios meses de crisis sanitaria, existe un aumento de la violencia sexista a través de denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales durante la pandemia, no solamente en el país sino además en el mundo.

Entre los factores está el confinamiento, pues las mujeres que viven situaciones de violencia viven con sus agresores y esto genera un peligro mayor de violencia directa. Hasta mayo según el INAMU, el promedio de denuncias por violencia intrafamiliar que se reciben a través del 911 y delitos sexuales de abril fueron 981 denuncias.

En los últimos meses también se han visto brotes de racismo contra indígenas costarricenses, que con actos violentos en donde hay personas indígenas en aislamiento, y con actos de xenofobia contra personas nicaragüenses que han sido el foco de atención. Además la manifestación de algunos grupos conservadores y más recientes en temas políticos, de corte religioso y de oposición, que están haciendo el eco de llamado a las cámaras de empresarios para las medidas sanitarias que se han tomado.

¿Hacia dónde deberá caminar Costa Rica próximamente?

Tal y como lo explicaron los expositores, en situaciones de crisis se agravan los conflictos sociales; y la gran lucha es entre la economía y la vida, lo que pone al país en un conflicto moral y económico que desestabiliza todas las demás áreas.

Es por ello que se deben tomar acciones y buscar alternativas sociales, de política fiscal, buscar nuevas alternativas por región, mejorar las previsiones, establecer una mejor planificación social para tener medidas de acuerdo al momento y de esta forma las futuras crisis se sientan menos.

“Lo que sí hay que lograr es que pese a que hay poco dinero hay que lograr llegar a más personas con política de ayuda, para tener mejores indicadores sociales y así tener un pulso de cuáles sectores son los que más requieren de ayuda”, comentó don Carlos quien agregó que además hay que incentivar a los sectores productivos, con medidas bancarias más establecidas.

Se debe mejorar la calidad de los servicios y buscar los equilibrios sociales para poner a Costa Rica a trabajar en un mejor futuro con capacidades públicas y sociales, que permitan recuperarse pero comenzar a despegar, gracias a la madurez de los actores políticos que entiendan que el país debe ir por varios caminos y no solo x uno.

La Salud además, es una política integral que toda la sociedad debe aprender a seguir de forma correcta, desde limpiar ríos hasta medidas de limpieza, lavarse las manos, entre otros, las cuales se debe seguir haciendo post pandemia, con el fin de preservar la vida y el desarrollo humano como parte de una cultura integral y eficaz.

“No solo hay que pensar que el sector Gobierno es el único que debe contribuir, sino el sector privado y social. Hay que tener paciencia en estos momentos”, finalizó el expositor.