“Aprendo en casa”, es la modalidad educativa a distancia que se utilizará ante crisis sanitaria

Escrito por Silleny Sanabria | 03 Mayo 2020

El COVID-19 ha traído consigo no solo una emergencia sanitaria, sino que también, una reinvención obligatoria en el sistema educativo del país, en el que el sector educación ha debido desarrollar una inmediata e inesperada transformación, para que los estudiantes puedan continuar con el proceso de aprendizaje sin dejar de lado las medidas de salud.

“Aprendo en Casa”, es la nueva estrategia que será utilizada como medida educativa durante la emergencia, y la cual se enfocará en el aprendizaje a distancia, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y otros actores. “Como parte del protocolo de distanciamiento social como medida preventiva contra el COVID-19, no vamos a poder regresar por ahora a las aulas y aún no se sabe cuándo continuará el curso lectivo presencial. No estábamos preparados para cerrar las puertas de nuestros centros educativos, sin embargo para resguardar la vida y el derecho a la educación, la educación será desde los hogares y mediante un proceso de educación a distancia”, comentó la Ministra de Educación Guiselle Cruz Maduro en la plataforma del MEP.

¿Cómo funciona la educación a distancia? “Aprendo en casa”, es una estrategia de mediación pedagógica que articula el desarrollo de la política educativa y curricular vigente, es decir, busca que los estudiantes y docentes continúen con el curso lectivo pero desde sus hogares, y mediante diferentes opciones de estudio a distancia ofrecidas por el MEP y con el uso de diversos materiales y recursos educativos.

Cabe destacar que educación a distancia no es lo mismo que educación virtual, pues si bien existe una clara necesidad de ofrecer clases virtuales, en el país no ha sido posible conjuntar esfuerzos para que todos los sectores poblacionales involucrados cuenten con un acceso total de tecnología. Por lo que en aquellos lugares donde no exista un acceso al internet, se entregarán materiales impresos (o en formatos digitales) como libros de texto, tanto para preescolar, primaria y secundaria.

Por su parte, en lugares con acceso a internet, será posible que tanto docentes como estudiantes accedan a plataformas virtuales oficiales del MEP. En el caso de los educadores será mediante el correo institucional y ellos se contactarán con sus alumnos mediante la aplicación Teams, WhatsApp y otros medios digitales. Para ello, durante la semana del 12 al 17 de abril, los docentes se estuvieron capacitando para el desarrollo de habilidades en educación virtual y a distancia; posteriormente se estará trabajando en una guía de articulación para cuando se retomen las clases presenciales, exista una mediación pedagógica enfocada en contenidos claves y así finalizar con éxito el curso lectivo programado para el 23 de diciembre.

¿Qué integra la modalidad “Aprendo en Casa”?