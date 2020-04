¡La música sigue sonando!

23 Abril 2020

El saxofón, la flauta traversa, las notas de la guitarra y la guitarra eléctrica, la melodía del violín y la viola, el ritmo de la percusión y la batería, o el canto lírico, se escuchan ahora desde las casas de 140 estudiantes quienes junto a sus profesores, continúan aprendiendo ahora de manera virtual.

“Encontramos mucha anuencia de estudiantes y profesores para incorporar las tecnologías a nuestras clases, y así no detenemos el proceso de aprendizaje. Es además una forma de que los alumnos mantengan sus rutinas y actividades en estos momentos de aislamiento social”, detalló Fabián Jiménez, coordinador del Programa Preuniversitario de Formación Musical.

“En mi caso tengo clases individualizadas. Mantenemos el mismo horario que teníamos para las clases presenciales y hacemos videollamadas donde realizamos ejercicios de calentamiento, ejercicios técnicos y se revisan tareas, para la parte de evaluación los estudiantes graban un audio o video que me envían para poder evaluarlos con una mejor calidad de sonido”, comentó Julián Jiménez Prendas profesor de trompeta.

Jiménez Prendas, fue estudiante de un programa virtual de trompeta impartido por la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. “Ellos hace varios años usan utilizan la enseñanza virtual y ser pare de este programa también me permitió aprender algunas técnicas que ahora puedo aplicar con mis estudiantes, al final todo es un aprendizaje para quienes participamos de estos procesos”.

Don Ernesto tiene 76 años, es químico de profesión, pero siempre le gustó tocar la trompeta. “Cuando era estudiante iba a clases, luego me fui para Alemania y tuve la oportunidad de tocar en una banda, pero cuando volví me ocupé en otras cosas como el trabajo y la familia, entonces tenía 30 años sin tocar. Hace 4 años ingresé al preuniversitario y aquí estoy calentando motores. Tengo buenas condiciones de internet, y bueno siempre falta tener al profesor cerca, pero uno se va acostumbrando y no se detiene lo que veníamos practicando”.

¡Apúntese!

El Programa Preuniversitario de Formación Musical, también mantiene abierta la matrícula para sus cursos libres.

“Son clases de instrumento musical abiertos a todo público, sin límite de edad y no es necesario tener conocimientos previos de música. Se debe tener el instrumento musical para poder practicar en casa. Las clases se imparten de manera virtual una vez por semana, son individuales y con una duración de 50 minutos”, explicó el coordinador.