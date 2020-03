Sede Regional Chorotega-UNA: De la mano de la educación superior y de las necesidades de la región

Escrito por Silleny Sanabria | 31 Marzo 2020

Hace 47 años nació la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), con la convicción de renovar la oferta académica y los proyectos de investigación y extensión educativa en la provincia de Guanacaste.

Tras su fundación, su enfoque se dirigió en la creación de dos sedes regionales, Campus Nicoya y Liberia, con el fin de crear mayores oportunidades de acceso a la educación superior universitaria.

Aspectos como una fortalecida vocación social, creación de oportunidades de estudio, el impacto regional de los proyectos de investigación y extensión, la excelencia académica, la vinculación regional, la descentralización, y la rendición de cuentas, han sido los pilares de la Universidad Nacional, para fortalecer sus sedes en la Región Chorotega y con las cuales asegurarán la adaptación de sus estudiantes ante las actuales demandas laborales y sociales.

A pesar de que su nacimiento fue en el año 1973, la institución en la región Chorotega se fundó en el año 1990, gracias al incremento académico y las demandas de la comunidad, lo cual abrió puertas para fortalecer su política educativa futura.

Desde hace 30 años, la Universidad Nacional ha implementado un proceso sistemático de apoyo y acompañamiento institucional que contribuye al desarrollo integral y egreso exitoso de sus estudiantes. Hasta el momento la universidad ha graduado a más de 6000 jóvenes. Sin embargo, no siempre fue así.

Según comentó Víctor Julio Baltodano Zúñiga, Decano de la Sede Regional Chorotega -UNA durante la primera etapa desde 1973 hasta 1980, la institución se enfocó en la parte de la educación, y en ese entonces era una universidad formadora de educadores, pero sobre todo como herencia de la escuela normal.

Desde 1979 y hasta 1990, se dio un cierre técnico. En 1986 solo se matricularon 71 estudiantes debido a que se debatía entre si se cerraba el campus o se mantenía en funcionamiento. En ese entonces, muchos de sus profesores fueron liquidados y algunos se quedaron solamente con un trabajo semanal de 10 horas.

“A principio de los 90 la rectora Rosemary Ruiz, propuso la idea de que la UNA en Guanacaste debía jugar un papel preponderante en el desarrollo de la región y nombro a José Rosales y lo encomienda a hacer un plan de desarrollo de la región. Es ahí cuando a partir de esa época comienza a renacer la institución y desde ahí hubo 400, 600 y 800 estudiantes hasta el día de hoy”, comentó Baltodano.

A partir de los 90´s y hasta el 2000 en adelante, comienza a fortalecerse aún más, mediante carreras de Educación, Vida Familiar y Social, Administración Educativa, en ambos campus.

Del 2000 al 2010, la sede sigue creciendo, pero a un ritmo más lento, con 1200 estudiantes matriculados y hasta hoy en día con 2296 estudiantes.

Aporte de la UNA a la región Chorotega

La Sede Regional Chorotega-UNA, cuenta además de 7 carreras, con 2 carreras Itinerantes, es decir, que se abren en un lugar en donde hay una gran necesidad, y es declarada como interés de esa zona, y pueden ingresar a estudiar solamente estudiantes que vivan en ese lugar.

Por ejemplo, en Upala se brinda la carrera de Sistemas de Información, Gestión Empresarial del Turismo Sostenible en Guatuso, y ambas cubren las regiones de Upala, Los Chiles y Guatuso.

La formación del talento humano ha aportado un poco más de 6000 nuevos profesionales para el desarrollo de su zona y para este año se llevará a cabo la primera generación en Ingeniería Tecnológica.

“Esto ha propiciado una movilidad social en la provincia, pues el 90% de los padres de los graduados, no cuentan con una formación universitaria. Además, cabe destacar que muchos de esos graduados se han quedado en la zona”, agregó el Decano.

Por su parte, el aporte a procesos de investigación y extensión en cuanto a temas de ayuda a pequeños productores, la formación de empresas, en cosecha de agua, con zonas muy vulnerables, como Isla Caballo, Rosario, entre otros. Planes de acción para zonas alejadas como Tilarán, La Cruz y en un trabajo en conjunto con el Inder, Mideplan, Municipalidades, MAG, entre otros, son parte de los esfuerzos en los que trabajan los investigadores y estudiantes en sus proyectos finales, por ejemplo.

El éxito académico de la UNA

La misión de la UNA es primordialmente dar acceso de la educación a sectores vulnerables, y va de la mano con uno de sus objetivos en cuanto a la ampliación de programas institucionales y académicos que brinden no solo un apoyo educativo sino también socio afectivo, de promoción de salud física, la recreación, el uso de tiempo libre y la satisfacción de necesidades socioeconómicas que brinda la institución.

Actualmente hay 2296 estudiantes entre ambos campus en la provincia, y según Baltodano, uno de los principales retos es seguir formando al más alto nivel de profesionales, con talento humano, para que sean capaces de tomar decisiones y que a la vez les permita no solamente encontrar un empleo, sino también generar sus propios negocios, por medio del emprendimiento.

“Dentro de las carreras hay un eje transversal que es el emprendimiento. Se trata de dinamizar el capital social activando habilidades, con capacidades que los estudiantes ya tienen con el fin de tener un desarrollo más inclusivo”, explicó el Profesional.

Becas para el apoyo de estudiantes

El 75% de los estudiantes son becados, mediante un proceso de estudio riguroso, que determina si las personas necesitan o no la ayuda económica para poder estudiar. “Esto es con el fin de que los jóvenes no piensen que por tener problemas económicos no pueden estudiar”, aseguró Baltodano.

Hay varios tipos de beca:

Beca Omar Dengo: es la más importante en términos de apoyo porque da posibilidad de tener residencia, exoneración de matrícula y aporta una ayuda económica a cambio de que los estudiantes cuenten con promedios buenos.

Luis Felipe González Flores: Esto es para los estudiantes que por su situación socioeconómica y distancia se les dificulta asistir a la universidad. Se calcula qué tan lejos viven del Campus, y se les brinda el beneficio de exoneración de toda la matrícula, se les ayuda con pasajes y alimentación.

Las residencias estudiantiles, son parte de la ayuda y son especiales para estudiantes que vienen desde lugares como Isla Chira, San Carlos, Barra del Colorado, Talamanca, zonas alejadas de Hojancha, Pococí, Cariari, Siquirres, entre otros.

Actualmente hay 35 estudiantes en residencias en el Campus Nicoya, y en el Campus Liberia sobrepasan los 40.

Nuestro apoyo a la educación superior es de gran importancia para la provincia. Tenemos actualmente a estudiantes de 42 cantones distintos del país, y de ellos el 90% se queda en la sede regional. Esto es sumamente importante porque en la UNA estamos evitando que haya un desarraigo, y de no estar presentes en la provincia, esas personas tal vez no estudiarían porque no tendrían la oportunidad de irse para Heredia por ejemplo”, finalizó el Decano.