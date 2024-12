“La constancia, a mi ritmo, sin olvidar mi meta, fue la clave del éxito”

06 Diciembre 2024

Johanna Jiménez Mata, con calificación perfecta en examen de admisión de la UNA

Por: Erika Fernández Cordero, Periodista Periódico Mensaje

Periódico Mensaje conversó con una joven excepcional que ha alcanzado la máxima calificación en el examen de admisión a la Universidad Nacional, UNA, destacándose no solo por su inteligencia, sino también por su esfuerzo, dedicación y responsabilidad. Destacamos en una entrevista exclusiva su historia, sus motivaciones y sus consejos para otros estudiantes.

Johanna, ¿Cómo ha sido tu vida como estudiante del Liceo Rural IDA San Luis en Liberia?

Estudiar en el Liceo Rural IDA San Luis, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. He tenido la oportunidad de aprender de profesores con vocación y personas muy humanistas. Además, estudiar en un liceo de este tipo me ha permitido vivir experiencias que, en caso de estudiar en instituciones de otra índole, no lo habría logrado.

¿Qué emociones sentiste al enterarte que habías obtenido la nota más alta en el examen de admisión?

Felicidad, alivio y sorpresa. Fue una noticia muy gratificante, ya que, aunque esperaba una buena nota, definitivamente no esperaba una nota perfecta. Sentí que el esfuerzo y las horas invertidas valieron la pena.

¿Qué te motivó a dar lo mejor de ti en este proceso?

El deseo de demostrarme que podía realizar un buen trabajo en los exámenes de admisión, esto para estar un paso más cerca de cumplir mis metas a corto y largo plazo. Además, el contar con el apoyo y la confianza de mis familiares, amigos y profesores, también fueron grandes motivaciones.

¿Te enfrentaste a algún reto o dificultad durante tu preparación? ¿Cómo lograste superarlo?

Me enfrenté a varios retos, tales como complicación para conseguir recursos que me ayudaran con el proceso de estudios (internet, folletos de estudio, libros, etc.), falta de tiempo, cantidad de materia que debía estudiar, el autosabotaje, entre otros.

Para poder superarlos, recurrí al apoyo de mis seres más cercanos. Además, decidí crear mi propio formato de estudio sin tener que depender de un horario fijo, de tal manera que me aseguré de estudiar lo suficiente a la semana, sin sentirme abrumada.

¿Cómo fue tu rutina de estudio? ¿Qué estrategias utilizaste para alcanzar este nivel de excelencia?

Yo decidí prescindir de los horarios de estudios habituales que normalmente se recomiendan, ya que al poco tiempo entendí que no me funcionaban y ese método de estudio constantemente me abrumaba.

Yo me puse una meta semanal de ejercicios o temas a realizar a cualquier hora, en el momento en el que yo me sintiera más cómoda, sin presiones de ningún tipo.

Además, cada semana dedicaba tiempo para realizar mapas conceptuales, apuntes y a entender los ejercicios que se proponen en este tipo de exámenes. Es decir, me preocupaba por realmente entender el contenido y no simplemente memorizarlo, esto me ayudó a mejorar mi razonamiento lógico-matemático y estar preparada para las distintas preguntar que pudieran ser planteadas.

¿Hubo algún recurso, como libros, plataformas o profesores, que fue clave en tu éxito?

Hice uso de muchos libros, folletos oficiales y de la ayuda de mis profesores. Considero que la clave para lograr una buena nota es la constancia, ir a nuestro propio ritmo sin olvidarnos de nuestra meta.

Inspiración y apoyo

¿Quiénes han sido tus principales fuentes de inspiración en este camino?

Mi familia, los estudiantes universitarios y mi profesor de la materia de Español. A este último le agradezco mucho el enseñarme a ver más allá de lo que está en la superficie, a sentir la necesidad de comprender las cosas y a valorar el conocimiento.

Johana Jiménez Mata, acompañada de su hermano

Mensaje para otros estudiantes

¿Muchos estudiantes sueñan con alcanzar el éxito académico como usted ¿Qué les dirías para motivarlos a seguir sus sueños?

Les diría que sean perseverantes y dedicados. Que no se dejen llevar por los pequeños tropiezos que van a tener en el camino y que mantengan siempre la mirada fija en sus metas.

También los animo a que vean el proceso no como un simple acto de memorización, sino como una oportunidad de expandir sus conocimientos y de ser más libres.

Ahora que has dado este gran paso, ¿cuáles son tus metas académicas y profesionales que te inspiraron a elegir la carrera de Ingeniería de Sistemas?

Mis metas académicas son obtener un título en Ingeniería y continuar especializándome en el área. Deseo trabajar en áreas de investigación que signifiquen estar a la vanguardia de los descubrimientos tecnológicos. Espero aprender siempre algo nuevo y estar en constante evolución personal y profesional.

Como incentivos adicionales, mi gusto por la tecnología, la matemática y el deseo de estar en constante aprendizaje, hicieron más agradable el haber obtenido tan excelente resultado.

Johana Jiménez Mata, acompañada de su Padre, quien ha sido un gran apoyo en su proceso de estudio.

¿Cómo te gustaría impactar a tu comunidad de Liberia o al país con tus logros?

Me gustaría utilizar mis conocimientos y habilidades para desarrollar proyectos que beneficien a la sociedad. Además, me gustaría que mi logro, que también, en mayor o menor medida, es de otras personas, ayude a motivar a jóvenes y adultos que piensen que definitivamente no pueden estudiar por diferentes motivos. Claramente la experiencia de cada persona es muy distinta y no tengo el derecho de decirle a nadie si puede o no cumplir sus metas, pero espero que mi experiencia motive a algunas personas a intentar superarse a sí mismas y a adquirir el apropiado conocimiento que incentive todas nuestras facultades y habilidades personales.

Reflexión final

Si pudieras resumir en una frase la clave de tu éxito, ¿Cuál sería?

La constancia, el deseo de aprender y de ser cada día más libre de pensar con propiedad.