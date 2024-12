Proceso clave en la UNA y nuevas carreras

05 Diciembre 2024

Los estudiantes de nuevo ingreso en el proceso de admisión 2024-2025 de la Universidad Nacional (UNA) podrán realizar cambios de carrera entre el 7 y el 10 de enero de 2025, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para efectuar este trámite, deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio web www.registro.una.ac.cr. En la sección “Avisos importantes” se encuentra el enlace “Cambiar opción de carrera, postulantes de nuevo ingreso”, donde se realiza el procedimiento.

2. Si el estudiante seleccionó carreras como Arte Escénico, Arte y Comunicación Visual, Enseñanza del Arte y Comunicación Visual, Danza o Música, para las que se requiere aplicar una Prueba de Aptitud Específica y no aplicó en el periodo correspondiente, o no obtuvo la nota mínima establecida por las Unidades Académicas, debe realizar el cambio de carrera por otra carrera que no aplique esta prueba, en el periodo del 07 al 10 de enero de 2025, para que pueda continuar con el proceso de admisión.

3. Si la opción de carrera se encuentra en blanco, es necesario realizar el cambio e incluir la opción de su preferencia antes de la fecha límite.

Recuerde que después de este periodo no podrá realizar cambios de carrera.

¡Dos nuevas carreras para el 2025!

La Universidad Nacional (UNA) abre una nueva oferta académica para 2025: el bachillerato en Física aplicada, un programa diseñado para formar profesionales con habilidades tecnológicas avanzadas en áreas como programación, inteligencia artificial y análisis de datos, respondiendo a las demandas de un mercado laboral cada vez más tecnológico.

Xiomara Márquez Artavia, académica del Departamento de Física de la UNA y coordinadora de la carrera, explicó que esta carrera surge de la necesidad de formar físicos con conocimientos aplicados en campos diversos como la oceanografía, la física nuclear y la industria de semiconductores. “La física aplicada permite resolver problemas complejos en áreas como la medicina, la dinámica de estuarios o la fabricación de materiales avanzados”, afirmó Márquez.

El plan de estudios incluye un núcleo central de cursos fundamentales en física clásica, electromagnetismo y mecánica cuántica, complementados con formación transversal en programación y tecnología. Además, ofrece optativas que permiten especializarse en áreas como nanotecnología, biofísica o análisis satelital.

Algunas de las ventajas que tienen los estudiantes al cursar esta carrera son:

Los estudiantes conocerán varios lenguajes de programación y tendrán la capacidad de aprender nuevos de manera autónoma.

Al completar los estudios los graduados tendrán la habilidad de implementar y evaluar proyectos académicos y de investigación.

Se desarrollará la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios.

Por su parte, la nueva carrera de la Escuela de Relaciones Internacionales (RI) formará a sus estudiantes en temas relacionados con la ciencia de datos, la estadística avanzada, las matemáticas, el inglés y la inteligencia de mercados.

Se trata de la carrera de Inteligencia y Estrategia Global, cuyo objetivo es la formación integral de futuros profesionales, quienes tendrán la capacidad de analizar, evaluar y proponer soluciones sobre las megatendencias globales y la geopolítica, aplicando destrezas tecnológicas y habilidades en el análisis de datos.

El objetivo de esta nueva carrera es comprender el funcionamiento del sistema económico mundial aplicando el conocimiento derivado de la ciencia de datos y la inteligencia de mercados, que permitan diseñar estrategias enfocadas en la prevención y mitigación de riesgos en un entorno geopolítico en constante cambio.

“Esta es una carrera nueva en Costa Rica y responde directamente a la necesidad de innovar en los procesos curriculares, de manera que como Universidad, comprometida con los más altos principios y valores de exigencia y rigurosidad académica, podamos formar a profesionales que atiendan una demanda laboral que exige el manejo oportuno de una serie de competencias tecnológicas, pero manteniendo siempre una visión humanista”, explicó el director de la Escuela de Relaciones Internacionales, Marco Vinicio Méndez Coto.

Los estudiantes se verán beneficiados al cursar esta carrera con lo siguiente:

Es una carrera de alta demanda

Un 42% de los créditos de los cursos son catalogados STEM (ciencias, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas).

Al término de la carrera, las personas graduadas cuenten con un dominio del inglés de B2.

Para más información contactar: