Diez estudiantes universitarios expondrán en dos prestigiosos congresos aeroespaciales internacionales

21 Agosto 2024

Fueron seleccionados de entre 7 mil postulaciones de personas alrededor del mundo.

Buscan apoyo económico de patrocinadores para lograr que todos los miembros puedan estar presentes en ambos congresos.

Gracias a su pasión por la exploración espacial y la innovación, un grupo de estudiantes multidisciplinario-miembros de FidÉspacial están invitados a participar como expositores en dos reconocidos congresos internacionales de temática aeroespacial, lo cual representa un hito significativo para este grupo estudiantil que es el primero y único conformado en el país en el ámbito de universidades privadas.

Fechas de los congresos

Congreso Fecha International Astronautical Congress 14-18 de Octubre Congreso Espacial Centroamericano 10 - 12 de Septiembre

¿Cómo concursaron?

Este grupo postuló dos abstracts (resúmenes) con dos temáticas acerca de su experiencia al fundar FidÉspacial y la estrategia de comunicación en redes sociales y los enviaron al International Astronautical Congress (IAC). La feliz noticia es que sus dos artículos fueron seleccionados entre más de 7,000 enviados por participantes de todo el mundo.

Sobre sus ponencias

El primer artículo se titula “FidÉspacial - First Student Aerospace Group from a Private University in Costa Rica,” que detalla la evolución del grupo y las técnicas que han empleado para convertirse en un colectivo emergente y exitoso.

El segundo artículo es “FidÉspacial - Methodology for the Diffusion and Dissemination of Aerospace Content Targeting University Students Through Social Media,” que muestra su estrategia de divulgación en redes sociales y los impresionantes resultados obtenidos a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué es FidÉspacial?

FidÉspacial es un colectivo formado por estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Fidélitas apasionados por el estudio y la investigación del espacio y las ciencias. Su principal objetivo es divulgar oportunidades e informar para que las personas interesadas sepan que es posible estudiar en el extranjero carreras aeroespaciales. Los estudiantes desarrollan diferentes actividades académicas e informativas para fomentar la tecnología y la ingeniería aeroespacial Algunos de estos encuentros que se promocionan en su red social son los siguientes: Workshops, charlas con docentes, organización para asistir a congresos en el extranjero, informaciones sobre empresas que buscan personal con preparación aeroespacial del mundo entero, biblioteca: acceso a blogs de la NASA y videos de YouTube con contenido académico, entre otros

Participantes del congreso:

Jorge Acuña Quirós - Diseño Publicitario

Jose Ignacio Marín Galán - Ingeniería en Sistemas de Computación

Vanesa Mora Sandí - Ingeniería Electromecánica

Carolina Prado Solís - Economía

Randall Obando Acuña - Ingeniería Electromecánica

Noemy Pérez Galán - Ingeniería Electromecánica

Mishell Barrios - Ingeniería Electromecánica

Enrique Padilla - Ingeniería en Sistemas de Computación

Sofía Rojas - Ingeniería Electromecánica

Daniela Sauma - Ingeniería Mecatrónica

Según explicó Noemy Pérez Galán, estudiante y fundadora de FidÉspacial, “postulamos nuestros resúmenes de cada artículo científico en las respectivas plataformas de los eventos con mucha ilusión y convicción. Nuestro interés es demostrar que las universidades privadas poseen un gran potencial para contribuir al sector aeroespacial y que sus estudiantes merecen un lugar en esta industria que está en constante crecimiento. Además, queremos representar a Costa Rica en ambos eventos y como grupo esperamos establecer conexiones y colaboraciones con otros apasionados alrededor del mundo”

Necesitan ayuda económica

El equipo de FidÉspacial hace un llamado a posibles patrocinadores para apoyar financieramente sus viajes y asegurar su participación en estos eventos de alto perfil.

Contacto para Patrocinios y más información: Noemy Pérez: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.