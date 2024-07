MEP invita a participar de la Fiesta Nacional de Lectura 2024

26 Julio 2024

Llega con la Campaña MEPropongo donar, MEPropongo leer

Juegos, presentaciones artísticas relacionadas con lectura y expresión oral, talleres de lectoescritura, puestas en escena de obras literarias y más serán parte de las actividades.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) será parte de la Fiesta Nacional de la Lectura 2024, este 26, 27 y 28 de julio, en la Antigua Aduana.

En el marco del lema del curso lectivo 2024 “Leer y escribir: el primer paso para transformar vidas”, el MEP invita a disfrutar de las distintas actividades preparadas para niños, niñas, jóvenes, familias y público en general.

Juegos, presentaciones artísticas relacionadas con la lectura y la expresión oral, talleres de lectoescritura, puestas en escena de obras literarias bilingües y más serán parte de las actividades.

La Fiesta Nacional de la Lectura es un evento organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) para abrir espacios donde puedan converger todos aquellos esfuerzos que ayuden a mejorar la percepción que la población costarricense tiene sobre el ejercicio de la lectura, con el fin de que pueda encontrar el valor que este hábito brinda en cada aspecto de su vida.

El MEP se complace en ser parte de esta fiesta que está diseñada bajo un enfoque de celebración, dinamismo y disfrute.

El horario del evento es de 9:00 a.m. a 8 p.m., el viernes 26 de julio; de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., el sábado 27 y; de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., el domingo 28 de julio.

Para la Ministra de Educación, Anna Katharina Müller, la sociedad actual requiere más que nunca, de personas con competencias comunicativas: lectura, expresión oral y escucha y en este sentido, la lectura es una excelente herramienta para potenciar estas competencias.

Durante el evento, se estará promoviendo la campaña de donación de libros: MEPropongo donar, MEPropongo leer, que el MEP impulsa como parte de la Ruta de la Educación, con el fin de invitar a las personas, empresas, organismos o instituciones a donar libros, nuevos o en buen estado, para promover la formación de hábitos lectores entre la población estudiantil. Más información de la campaña en: https://sibeycra.mep.go.cr/campana-donacion-de-libros/

“Las diferentes actividades programadas por el MEP refuerzan las competencias de comunicación, la comprensión lectora, la oralidad, la escritura y es que buscamos contagiar esas ganas de leer y escribir”, expresó Guiselle Alpízar Elizondo, Directora de Desarrollo Curricular del MEP.