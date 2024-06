MEP informa sobra pagos

11 Junio 2024

Todas las solicitudes de información de parte de la Defensoría de los Habitantes sobre la gestión del MEP son atendidas y respondidas de manera pertinente.

Previo a la remisión de la carta que envié ayer a la Defensora para posponer nuestra reunión, tuve una conversación telefónica con ella para ponerla en contexto y explicar la razón.

Mantengo total disposición de reunirme con la Defensora tal como lo manifesté el día de ayer en la carta enviada.

Esta mañana, con total transparencia y anuencia, el equipo de Gestión de Talento Humano MEP recibió a la Defensora y sus asesores en las oficinas de Recursos Humanas en las antiguas instalaciones del a Escuela Porfirio Brenes y atendieron sus consultas debidamente.

Con total respeto a la institucionalidad de este país, no acudí al llamado de la Defensoría de los Habitantes, porque me convocó por medio de una citación personal que los mecanismos jurídicos no le permiten hacer. Tanto el artículo 12.3. de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, como el artículo 143 de la Constitución Política respaldan mi actuar, apuntó la Ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

No obstante, en un oficio que dirigió a la Defensora, la Ministra expresó total voluntad de recibirla en su despacho, el próximo 17 de junio, con su equipo de trabajo, para explicarle ampliamente la gestión de pago de salarios de las personas funcionarias del MEP.

El MEP siempre cumple con el pago oportuno de la planilla quincenal, correspondiente a un promedio de 88.000 funcionarios y un monto aproximado por mes de ₡120.000 millones, incluyendo cargas sociales. Es importante destacar que los funcionarios del MEP representan el 68% del personal del Gobierno Central.

La planilla del MEP refleja la magnitud y complejidad del sistema educativo nacional al estar compuesta por administrativos y docentes, 161 clases de puestos y 218 especialidades, distribuidas en más de 8.500 diferentes servicios educativos.

Además, la planilla presenta entre 15 mil y 20 mil movimientos o cambios quincenales, incluyendo incapacidades, aumentos de lecciones, nombramientos de personal, recargos, ceses, licencias y otros. Con estos y otros movimientos, el total de pago puede llegar hasta 125 mil nombramientos.

Algunas circunstancias extraordinarias por las cuales puede suceder que un funcionario no reciba el salario completo a tiempo, obedecen al dinamismo diario de la planilla que provoca que, según las fechas de pago establecidas por el Ministerio de Hacienda, no se logren incorporar todos los movimientos al cierre de la planilla, por ejemplo: licencias, ascensos interinos, incapacidades, etc.

Es importante destacar que, en el 2024, se ha pagado el costo de vida correspondiente al periodo 2020-2023 a 83.392 funcionarios activos. También se han pagado 49.000 recargos de funciones y ampliaciones, 24.131 aumentos de lecciones, 54.498 nombramientos y ascensos interinos, entre otros.

Muchos de estos casos son acumulados de administraciones anteriores que se están resolviendo a la mayor brevedad. Incluso, se implementó un sistema para automatizar el cálculo de estos pagos, entendiendo la necesidad de agilizar el proceso.

Para la primera quincena de junio, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, se está trabajando para cancelar el pago por concepto de costo de vida retroactivo desde el 01 de enero 2024. Con esto el MEP estará al día con los pagos de este rubro para los funcionarios activos.

Asimismo, se planifica que, para el presente mes, se inicie con las gestiones administrativas correspondientes para pagar el rubro de zonaje a aproximadamente 27 mil funcionarios.

Finalmente, es importante resaltar que se han establecido varias opciones para que las personas que posean alguna afectación puedan solicitar la revisión de su caso en particular, ya sea mediante su organización sindical o de forma individual, mediante los siguientes correos electrónicos:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Grande del Térraba, Guápiles, Occidente, Pérez Zeledón, Sulá, Nicoya)

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Coto, Desamparados, Limón, Los Santos, San José Oeste)

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Aguirre, Cartago, Peninsular, Puntarenas, San José Norte, Norte Norte)

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Cañas, Heredia, Puriscal, San Carlos, Sarapiquí)

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Alajuela, Liberia, San José Central, Santa Cruz, Turrialba)

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.