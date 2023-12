La segunda tripulación del programa Ella es Astronauta transforma su vida

06 Diciembre 2023

Así viven las niñas costarricenses su semana de inmersión en la NASA

Las niñas esperan ser agentes de cambio y ayudar a otras mujeres a cumplir sus sueños, usted puede hacer esto posible realizado donaciones directas al Sinpe móvil 8773-8454

Mariana, vecina de Puerto Viejo de Sarapiquí, anhela aprender inglés, hebreo, braille, lesco y la de escritura de jeroglíficos para poder comunicarse con personas de distintas condiciones y culturas. Isabella, de Pavas, sueña con ser la primera astronauta costarricense con una prótesis en llegar al espacio. A estas chicas nada las limita y están a un par de meses a cumplir uno de sus sueños: visitar la NASA.

Isabella y Mariana son dos de las 10 niñas y jóvenes costarricenses que participan este año en el programa Ella es Astronauta de la fundación She Is. Este programa está diseñado para fortalecer habilidades y capacidades en STEAM para niñas y adolescentes quienes viven en estados de vulnerabilidad.

Ellas están viviendo la experiencia de sus vidas en el Space Center de la NASA, en Houston. En sus primeros dos días de inmersión, ya tuvieron una visita educativa al Cohete de la Misión Apolo, estuvieron en las instalaciones en donde los ingenieros trabajan en los proyectos de las futuras misiones y por supuesto ya han estado poniendo en práctica todo lo aprendido en sus cuatro meses de preparación previa, trabajando en equipo en materia de gestión de proyectos y prototipado de un cohete.

El proceso no acaba con su visita a la NASA, la fundación las acompaña hasta la culminación de sus estudios universitarios. Para hacer esto posible la fundación está realizando una recaudación de fondos, puede hacer sus donaciones directas al Sinpe móvil 87738454.

Estas 10 niñas envuelven historias impresionantes que son ejemplos de superación. Conozcamos qué piensan ellas de esta oportunidad y como este es un impulso para cumplir sus sueños y convertirse en agentes de cambio para sus comunidades.

Sofía Bermúdez Leiva, Tres Ríos, 12 años: “Desde que ingresé al programa She is, me siento una niña muy afortunada por tener esta posibilidad de aprender sobre muchísimos temas importantes, conocer niñas de otros países que comparten mis sueños e ilusiones y más aún poder enseñar a los demás lo que he aprendido. Quiero mostrarles que los sueños se cumplen, pero que debemos luchar por ellos y compartir con los demás nuestros conocimientos, eso es lo que nos hace aún más grandes.”

Kteishe Yaeli Villanueva Patiño,Turrialba, 16 años: “Me siento feliz de haber sido aceptada en el programa, luego de tener las primeras clases me siento emocionada por tener más y poder relacionarme con las demás chicas de Costa Rica y en su momento también con las de Panamá y República Dominicana, me siento nerviosa por como ordenaré mi tiempo para las clases del colegio y también las de She Is pero en su mayoría me siento muy emocionada y feliz con esta oportunidad.”

Meylin Santana Álvarez, Carrillo, edad: “Desde mi punto personal yo siempre he sido una persona que desde niña ha sufrido mucho por la economía y todo lo que tena que ver con conseguir materiales, más sigo luchando por mis sueños con la ayuda de Dios… Gracias a la Fundación She- Is y el programa Ella Es Astronauta por ver mi potencial. Desde que las clases empezaron mis sueños son cada vez más grandes, es un sueño ser parte de este hermoso programa. Gracias por empoderar a más niñas, gracias She Is por ser parte de mis sueños¨.

Elieth Carolina Mora Ceciliano, Pérez Zeledón, 15 años: “En diciembre de 2021 le avisaron que había entrado a dicho colegio junto a otros 29 compañeros. Debido a que el colegio está en Pérez Zeledón, Elieth tuvo que mudarse a vivir con una casera que daba el colegio, pagándole gracias a una beca 100% que se ganó, este proceso fue difícil, ya que pasó de vivir con sus padres en un pueblo muy rural y pobre a una casa con desconocidos en un lugar más desarrollado, además de que solo puede ver a sus padres en los periodos de vacaciones debido a la distancia y falta de dinero.”

Hillary Melissa Corrales Sibaja, Sarchí, edad: “Desde el inicio que encontré este programa soñé con formar parte de la tripulación 2023, con muchísima ilusión completé mi formulario de inscripción y tras pasar grandes etapas un maravilloso día recibí la noticia de que yo formaría parte de este increíble programa. Desde un principio mi mentalidad se enfocó en que si yo iba a formar parte de este proyecto lo iba a dar todo y que pondría todo mi esfuerzo y dedicación a hacer lo que tanto amo.”

Kiara Lynsue Rosales Monge, Limón, 16 años: “Mi principal anhelo al unirme a este proyecto es transformar mi mentalidad y empoderarme como mujer, mientras exploro diferentes áreas y profundizo mi autoconocimiento, siendo esto un gran cambio y mejoría como persona. Mi aspiración es convertirme en una inspiración para otras niñas, motivándolas a ser agentes de cambio y a abrazar la investigación en STEM para que las mujeres tengan un papel destacado en el ámbito tecnológico.”

Isabella Rosales Vargas, Pavas, 12 años: “ Mi sueño es ser la primera Ingeniera aeroespacial mujer en ir al espacio con una prótesis, ya que mis papás siempre me han enseñado que puedo cumplir todos los sueños que me proponga y estar en esta grandiosa aventura de ir al Space Center de la Nasa me acerca más a cumplir ese gran sueño, es increíble estar en la delegación de Costa Rica con 9 niñas más que vamos a vivir esta increíble experiencia gracias a la Fundación She Is a la cual no tengo palabras para agradecer tan emocionante regalo que me han hecho.”

Mariana Sofia Rodríguez Quesada, Sarapiquí, 16 años: “Cuando me gradúe de bachiller, si Dios así me lo permite, quiero estudiar Ingeniería Mecatrónica y Medicina para diseñar prótesis para diversos casos complicados y ayudar a personas con enfermedades extrañas y pocos recursos a salir adelante y tener una mejor calidad de vida. Lo que más me apasiona al ser parte del programa She Is Astronauta es saber que voy a adquirir nuevos conocimientos y conocer muchas personas que me van a ayudar a cumplir mis sueños, a ser el día de mañana la mejor Ingeniera Mecatrónica y Medico de mi país y quizá La NASA.”

Tamara Nahomi Brenes Varela, Sarapiquí, 12 años: “Me siento muy afortunada y bendecida por esta oportunidad de estar en el programa She Is, gracias a mi mamá que ha luchado por conseguirme este pasaporte y no rendirse, ha sido mi

mayor motivación y ejemplo a seguir por eso no me voy a rendir nunca y seguiré estudiando para ser una gran abogada”.