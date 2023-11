Esparzano gana medalla de oro en Olimpiada Centroamericana de Biología

10 Noviembre 2023

Del 6 al 9 de noviembre se realizó la Olimpiada Centroamericana de Biología, en modalidad virtual, donde participaron 17 jóvenes de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala y República Dominicana

El contar con un único representante no fue obstáculo para que Costa Rica obtuviera el oro absoluto de esta competición: Andrés Corrales Barrantes, oriundo de Esparza y estudiante del Colegio Científico de Puntarenas fue el ganador. “Desde el principio supimos que él sería un gran representante para el país, participaron otros jóvenes que no lograron culminar con el proceso de selección, por lo que únicamente nos quedamos un él, hoy este triunfo, su triunfo, es el reflejo de que no importa el tiempo, la distancia, o la geografía para lograr las metas, únicamente vale el resultado del esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el enfocarse en lo que se quiere, y creérsela y sobre todo ser un apasionado de lo que se está haciendo”, dijo José Pereira coordinador de la Olimpiada Centroamericana y del Caribe(OLCECAB).

“Fue una preparación muy dura de más de un año para profundizar temas. Es una competencia reñida donde se gana o pierde por pocos puntos, pero es muy bonita. Uno adquiere muchas habilidades y hábitos de estudio, hay que sacrificar algunas cosas pero siempre conté con el apoyo de los profesores, mi familia y mi novia”.

Andrés viajaba desde Puntarenas a realizar las pruebas y recibir clases en las instalaciones de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, quien también recibió el acompañamiento de la académica Magaly Rodríguez Calvo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Para Pereira, a pesar de que se habla de una “crisis del sistema educativo”, esta no se refleja cuando se logra profundizar y aplicar los contenidos disciplinares en las ciencias de la vida desde la indagación científica, con la propuesta de la política curricular Educar para una nueva ciudadanía. “Se evidencia la promoción de las competencias del pensamiento científico en nuestros estudiantes, por lo que el trabajo que se lleva a cabo desde la Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas (OLICOCIBI) es una plataforma para la juventud costarricense en donde se promueve una visión de ciencias como una herramienta fundamental en el desarrollo sostenible de la sociedad, y así las competencias científicas sean potenciadas e integradas en la juventud costarricenses, las cuales son esenciales para el éxito en cualquier campo”.

La OLCECAB además de ser una competencia cognitiva, incluye habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación y el trabajo en equipo, las que son necesarias para comprender el mundo que nos rodea, resolver problemas complejos y tomar decisiones informadas, por ello generar espacios de este tipo promueve en el estudiantado ir más allá de un salón de clases, es asumir con responsabilidad los retos, anhelos y desafíos que se proponen enfrentar.

“Gracias a los centros educativos, a los profesores de Ciencias y Biología por promover la participación de sus estudiantes, de ahí salen las diferentes selecciones que representan al país a nivel centroamericano, iberoamericano y mundial, gracias a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Estatal a Distancia y a la Universidad Nacional por apoyar desde la academia un trabajo de extensión de alto impacto para la juventud costarricense y para el mismo sistema educativo donde la ciencia y la tecnología son vistas como un pilar fundamental desde el enfoque STEAM en la formación de los futuros científicos del país”, concluyó Pereira.