“GOYITO” TIENE MAGIA PARA ENSEÑAR MÚSICA

31 Marzo 2023

En el año de 1995 inició su carrera de docente musical, y hoy en día es uno de los más destacados por su manera de transmitir los conocimientos a los estudiante.

Su paso por la Etapa Básica de la Universidad de Costa Rica y por la secundaria lo motivaron para dedicarse por completo a la enseñanza de la música en la educación, hablamos del profesor Gregorio Adam Duarte Castro, el popular “Goyito”.

Los inicios en esta profesión se dieron en la década de los 90, y después de ahí una gran cantidad de estudiantes pasaron por sus manos en diferentes instituciones en la provincia guanacasteca.

“Es curioso al igual que todos los músicos, la docencia no nos pasó por la mente, yo siempre quise ser un músico ejecutante, pero con el tiempo uno se da cuenta que el mercado es muy limitado y es por ello es que buscamos la oportunidad de trabajar en educación”, dijo Gregorio Adam.

Duarte, comentó que al pasar el tiempo se fue enamorando de la profesión y hoy no se arrepiente de haber escogido esta carrera, donde ha trabajado en centros educativos como CTP de Santa Cruz, Liceo Bilingüe de Santa Cruz, Liceo Santa Cruz, CTP de Hojancha, Escuela Central de Filadelfia, Liceo de Bagaces y Liceo Académico de Belén, este último con la oportunidad de trabajar 17 años.

En Belén tuvo la dicha de trabajar como realmente él quería, se encontró con alumnos con deseos de aprender a ejecutar un instrumento, en especial la marimba, donde salieron buenos prospectos, también observó como empezaron a desenvolverse en la percusión, bajo eléctrico e instrumentos de viento-

“La mejor época fue en Belén y por muchas razones, primero me dejaron laborar con libertad, me encontré un grupo de estudiantes con muchas capacidades, con talento, estudiantes con ganas de sobresalir. Ese colegio es un gran semillero en cuanto a la música. Es más, hay varios estudiantes de ese colegio que están estudiando para ser docente música y eso me pone feliz”, comentó “Goyito”.

A Gregorio le quedan pocos años para buscar la jubilación y espera que estos últimos años sean relajados y que Dios le dé la oportunidad de disfrutar de esa etapa. Este músico se ha destacado por muchas composiciones en el género de salsa, merengue, balada, cumbia, así como música regional de la provincia.

“Después de que termine mis años en el colegio me voy a dedicar a buscar música guanacasteca para poder grabarla, ya tengo prácticamente montado el proyecto con la Universidad de Costa Rica, el objetivo es producir y que quede ese legado a nuevas generaciones”, finalizó.