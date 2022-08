Campeonato Nacional de Rally regresa a la calle en Tilarán

26 Agosto 2022

El rally es una modalidad del automovilismo que se realiza en carreteras públicas con control del tránsito

En Costa Rica el deporte se ha mantenido compitiendo en carreteras privadas

El 2022 quedará en la historia del automovilismo nacional como el año en que el Rallismo regresa a su escenario original: las calles públicas. Y es que la Asociación Organizadora de Rallies (AORA) en conjunto con la Municipalidad de Tilarán confirman la realización de la tercera fecha del Campeonato Nacional bajo esta modalidad y con la declaratoria de interés cantonal para la localidad. Bajo el nombre Rally Municipalidad de Tilarán, el evento se realizará en las localidades de Tejona y Los Angeles, los tramos son cien por ciento lastre con las vistas espectaculares de la zona.

“El rally arrancará con una salida ceremonial en el parque de Tilarán el viernes 7 octubre a las 7 de la noche, para posteriormente correr dos etapas nocturnas, con una distancia de 14 km. El sábado 8 de octubre estaremos corriendo ocho etapas para un total de 72 km” comentó Eduardo Corrales, Presidente de AORA. “Tendremos zonas de público autorizadas para ambos días, así como la gran salida ceremonial que se llevará a cabo en el parque de Tilarán. Donde los aficionados podrán compartir con los pilotos y conocer los vehículos de cerca” agregó Corrales. Con esto la Junta Directiva de AORA cumple uno de los objetivos más importantes pactados al inicio de la gestión y que era trabajar por regresar al rallismo a las calles luego de muchos años de ausencia.

“El acercamiento se dio gracias a la municipalidad de Tilarán que nos ha estado apoyando en la realización del evento, donde inclusive declaran el evento de interés cantonal, y la idea es tener una fecha fija por año en la zona. Se estarán utilizando calles cantonales las cuales están bajo la administración de la municipalidad por lo que marcaría el regreso del rally a las vías públicas. Por el momento se está a la espera de un reglamento que formará parte de la nueva ley que avala la realización de deportes en vías nacionales, que va a marcar las reglas para la futura utilización de otro tipo de vías y así poder llevar el rally a otras comunidades” expresa el dirigente. Para las autoridades municipales esta es una excelente oportunidad para llevar actividades recreativas a los pobladores que aporten también económicamente a la zona.

“Estamos desarrollando una series estrategias con el propósito de apoyar la economía, uno de ellos es hacer actividades que atraigan público de otros cantones y que logren recreación en los habitantes del cantón. Sabemos que hay mucho amante del deporte motor y por eso nos llena de ilusión el regreso de este tipo de eventos a Tilarán. Estamos apoyando con un acuerdo de interés cantonal. Agradecemos a AORA por tomarnos en cuenta y como gobierno local seguimos trabajando con el propósito de reactivar nuestra economía” comento Juan Pablo Barquero, Alcalde de Tilarán. ¿Porque en la calle?

Por definición el rallismo es una rama del automovilismo que cuenta con una reglamentación que se caracteriza por disputarse en las vías públicas y no en circuitos, estas vías públicas se mantienen cerradas al flujo de tránsito por parte de las autoridades y se permite el paso en momentos en que no se desarrolla la competencia. Además los vehículos que participan deben contar con toda la reglamentación como placas, revisión técnica al día y todos los elementos de ley, la tripulación la conforman un piloto y un copiloto y los vehículos no toman la salida ala vez sino que lo hacen en intervalos de 1 minutos.

En las próximas semanas se darán a conocer mayores detalles del evento así como la

lista de pilotos participantes.

Este evento cuenta con el aval de la Federación Costarricense de los Motores (FECOM) y el Automóvil Club de Costa Rica.

