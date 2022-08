Tilarán realizará nuevamente la XXIV Competencia Ecuestre de Resistencia Tilarán 2022.

19 Agosto 2022

Este evento fue declarado de interés cantonal por el municipio del cantón.

Quienes deseen pueden ser parte del evento mediante un tour en catamarán programado para el primer día del evento.

Por: Silleny Sanabria Soto.

La Competencia Ecuestre de Resistencia Tilarán, ya es una costumbre deportiva que tiene 36 años de realizarse. Para este 17 y 18 de setiembre, se llevará a cabo la XXIV edición, con el fin de retomar la actividad tras dos años de pandemia, pero además celebrar junto con el cantón tilaranense sus 99 años de fundación.

El evento nació por la afición de los guanacastecos por los caballos, además de ser utilizado como transporte o para trabajo, etc. Según cuenta el presidente de la Asociación Deportiva Ecuestre de Resistencia Tilarán (ADERTILA), Gerardo Villegas Estrada, en 1987 se reunió un grupo de amigos en Tilarán, que decidió realizar un recorrido por el sector del lago del Arenal, sin embargo, al evento llegaron muchas más personas de lo esperado y desde lugares como San Carlos, Liberia, entre otras partes a participar.

“Ese evento se inundó de gente, pero fue demasiado grande, no había reglas, gran cantidad de caballos, y hubo mucho percance por esos motivos. Entonces en ese momento se inculcó la cultura del Endurance Ecuestre y con los años el evento se ha ido profesionalizando, lo que ha ocasionado que lleguen menos números de caballos, pero menos indispuestos para su participación. Aquí apareció la federación nacional que brinda los lineamientos a seguir para este tipo de competencias, la misma formó asociaciones en cada lugar en donde se hacían los eventos, no solamente aquí sino en otras comunidades, y se realiza un campeonato nacional, que participa con distintas categorías, suman puntos que al final permiten participar en competencias internacionales", explicó Villegas.

¿En qué consiste este evento?

La competencia se realiza en un punto fijo, en donde se le da vuelta al lago en dos días. Se sale de Tilarán el día sábado 17 de setiembre y se termina en Nuevo Arenal ese mismo día; luego el domingo 18 se sale de Nuevo Arenal y finaliza en Tilarán.

“Ha adquirido mucha fuerza más que todo después de pandemia; la vuelta es muy reconocida y participan jinetes tanto nacionales como internacionales. Es una competencia contra reloj lo que significa que vamos quemando etapas; hay diferentes puestos de control en los diferentes días, por ejemplo, en el primer día hay cuatro etapas como: Río Chiquito, El Fósforo, Los Conejos y Nuevo Arenal. En cada etapa hay un chequeo médico veterinario en donde los caballos deben cumplir ciertos protocolos para que puedan seguir en la competencia. Además, hay un cuerpo colegiado de crono metristas quienes de forma digital se manejan los tiempos de cada uno para saber a qué hora tienen que salir”, comentó el presidente de ADERTILA, quien agregó que el evento además cuenta con todos los permisos de ley para llevarlo a cabo.

Este año el evento se fue declarado de interés cantonal por la Municipalidad de Tilarán y por ello se estarán realizando tres días de actividades: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de setiembre. “Para el viernes se llevará a cabo la junta de jinetes para que quienes van a participar consultan sobre sus dudas, comentarios, etc, pero las leyes de competencia están directamente en la página web de ADERTILA. Después de eso habrá una exhibición de caballos deportivos; el sábado la salida será a las 9 a.m. de Tilarán y llegaremos alrededor de las 5 p.m., y el domingo se sale a las 8 a.m. de Nuevo Arenal y llegaremos a Tilarán a eso de las 2 p.m.”, explicó Villegas quien agregó que hay varias categorías desde: Élite que sale de Tilarán, la Intermedia desde el puesto del Fósforo, la categoría abierta sale desde Nuevo Arenal el domingo y para niños la Categoría Principiante sale el mismo domingo desde Parcelas de Piedras.

“En el pueblo también hay mucha actividad, tanto sábado y domingo habrá una expo feria con emprendedores de la zona, inflables, toros mecánicos, presentación de bailes típicos y marimbas que amenizan también el sábado. El domingo después a las 10:30 a.m., está la banda metropolitana de Cartago quienes harán una presentación en el parque de Tilarán, se exhibirán algunos caballos, y habrá un concierto con Yecsinior Jara. Cuando lleguen los caballos se hace la premiación”, agregó.

Catamarán

“Para el goce de algunas personas hay un tour en un catamarán que recorre el Lago Arenal y en el primer día del evento (el sábado) sale a las 10 am del Puerto San Luis e irá a atracar en dos paradas por donde se pasa por los caballos, para que quienes asistan puedan observar el enfriamiento de los caballos, su revisión, etc., y así sean parte de la actividad”, indicó don Gerardo.

La entrada para el tour es de 11.000 colones para los adultos y 8.000 colones para los niños.

Para el evento se espera alrededor de 45 caballos en total. Según la categoría habrá premios desde los 300.000 colones hasta el millón de colones, además de trofeos, entre otros.

Las inscripciones van desde los 30.000 colones hasta los 55.000 colones según la categoría también. Para estos días se estará informando sobre los detalles para poder inscribirse al evento, en la web y redes sociales de Adertila.