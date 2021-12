Liberiano Myckel Navarrete se coronó campeón de segunda división del Torneo de Divisiones 2021

23 Diciembre 2021

Ajedrecista derribó los obstáculos mentales para enfrentar la final y superar a sus contrincantes.

El Torneo de Divisiones 2021 organizado por la FCA, tuvo su última parada con la gran final en las categorías Segunda, Tercera y Cuarta.

Fueron tres rondas las que se completaron en cada apartado para definir al campeón. En Segunda se impuso el liberiano Myckel Navarrete Badilla, en Tercera el monarca fue José Antonio Meza Vega y en Segunda ganó Diego Arguedas Ortiz.

“Muy orgulloso de este logro y una buena motivación para seguir adelante”, dijo Navarrete en charla con la página web de la FCA, quien agregó que: “lo tomo con mucha satisfacción, antes de la semifinal nacional tuve momentos donde no quise seguir jugando ajedrez, sin embargo, clasificar a la semi me dio muchísima motivación”, prosiguió el ajedrecista, quien derribó los obstáculos mentales para enfrentar la final y superar a sus contrincantes, que fueron Pablo Gómez y Nattanahel Chaves.

“Me preparé desde el día que la federación me invitó a jugar la semifinal, hice un pequeño estudio de cada rival, a la final sinceramente ya llegué un poco más tranquilo”, manifestó Navarrete, quien es oriundo de Liberia.

Con el título debajo del brazo consiguió el ascenso a la primera división, algo que lo impulsa para seguir preparándose en el deporte ciencia.

“Muy feliz, era mi objetivo para el 2022 y por dicha lo conseguí antes. Ahora viene la parte más difícil la cual es mantenerme en primera”, destacó el liberiano, deseoso de seguir cosechando triunfos en la disciplina.

Confiesa que le sacó provecho a la pandemia al jugar en línea la mayor cantidad de torneos que pudo, ya que al vivir en una zona rural muchas veces se le complica trasladarse a determinados lugares para jugar de manera presencial

“La carga económica que representa ir a jugar torneos a San José es muy pesada”, añade.

Acumula más de 4 años inmerso en el ajedrez, que se resumen a dos aproximadamente entrenando y estudiando regularmente. De ahí que considera que el ascenso que consiguió se reviste de mucho más valor.

“(El ajedrez) Es un deporte de cierto modo no muy repetitivo, en cada partida te pueden surgir ideas diferentes y eso me emociona, pero creo que también las amistades que me ha dejado el ajedrez hacen que me guste mucho”.

Ahora se concentra en el Torneo Metropolitano, en el que participará los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional.

“A corto plazo espero hacer un muy buen papel en el Torneo Metropolitano, y a mediano plazo espero subir mucho mi Elo FIDE que por cuestiones de la pandemia no he tenido muchas oportunidades para subirlo”.

A modo de cierre remarcó: “Este año me graduó bachiller, me gusta mucho practicar fútbol y doy clases de ajedrez y de vez en cuando organizo torneos, y me gustaría prepararme más en ese aspecto para de cierta manera ayudar a que el ajedrez crezca en la zona de Guanacaste”.

Fuente: fcacostarica.com