“Entrenar de 5 a.m. a 8 a.m. es difícil, en especial para nosotros los que vivimos del surf”

Escrito por Silleny Sanabria | 07 Junio 2020

El surfista guanacasteco y pre-seleccionado nacional Malakai Martínez, expresó su inquietud en cuanto a las medidas implementadas en las zonas costeras, pues a pesar de la leve apertura de las playas, el tiempo no es suficiente para entrenar cómo se debe.

¿Cuál es su opinión con respecto a las medidas sanitarias tomadas en las playas?

Las medidas son necesarias, pero hasta cierto punto me parecen extremas, pues ha habido una apertura de cines, restaurantes y gimnasios, entonces me parece que las playas deberían de tener un poco más de apertura.

¿De qué manera afectó el cierre de playas de casi 45 días para la práctica del deporte?

Para nosotros que somos atletas de alto rendimiento nos ha costado bastante, yo he durado hasta dos meses y medio fuera del agua, pues estuve fuera del país y llegando acá me encontré con el cierre de playas. Con esto perdí un poco de rendimiento, no estuve entrenando, ni encontré la motivación para hacer ejercicio, entonces la verdad es que me costó bastante cuando ya pude volver a surfear.

¿De qué forma beneficia la apertura de 5 a.m. a 8 a.m. en su caso?

Al menos tenemos un par de horas para poder surfear, me beneficia vivir en la playa, aunque Tamarindo está aún medio cerrada, puedo ir a otras playas para volver a regenerar mi condición y practicar técnicas en el agua, y tratar de estar igual que antes.

¿Cómo pre-seleccionado nacional y ante la situación del COVID-19, de qué forma se prepara actualmente y cómo ha cambiado su forma de entrenamiento?

Actualmente es difícil porque de 5 a.m. a 8 a.m. no hay olas para poder surfear, pero bueno, estoy haciendo lo posible para surfear y entrenar para ponerme en condición física al 100%. Antes del COVID-19 estuvimos entrenando bastante duro con el equipo para las Olimpiadas que eran en mayo, ojalá en par de meses ya podamos volver a los entrenamientos normales.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Seguir entrenando lo más que pueda. Próximamente iré a Estados Unidos a visitar a mi familia, a trabajar un poco y ahorrar. Cuando vuelva a la normalidad y se pueda surfear será necesaria esa ayuda económica para competir aquí y en otros países.

¿Cuál es el mensaje que le da a la comunidad de surf en cuanto a las medidas?

Cada quien tiene sus propias expectativas con la apertura de playas al 100%, pero tiene que haber un intermedio. Ojalá haya una forma de abrir al menos para los locales y para las zonas costeras que viven del surf. Aunque las medidas sean difíciles podrían ser mejores, pues surfear 3 horas por día, para nosotros los atletas que vivimos de esto es muy duro. Espero que al igual que en canchas de futbol el océano se pueda abrir de nuevo para poder surfear también porque es nuestro trabajo.