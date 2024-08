Una nadadora bañada en oro: Aurora Arauz Rojas obtuvo 5 oros en Juegos Nacionales.

09 Agosto 2024

La sirena santacruceña se prepara para seguir defendiendo los colores de la Selección de Costa Rica en torneos internacionales

Hugo Moraga Zúñiga / Periódico Mensaje

Las horas de entrenamiento, la disciplina, el deseo de superación y el espíritu ganador se conjugan en la joven atleta de natación, Aurora Arauz Rojas, quien no se pone límites para seguir cosechando éxitos en esta disciplina.

Deportista de la Asociación Deportiva de Natación de Santa Cruz y el CCDR de Santa Cruz, ha tenido la posibilidad no solamente de cosechar éxitos a nivel nacional, sino que también cuando defendió los colores de Costa Rica en eventos internacionales.

Aurora, una joven de 13 años, con un 1,76 cm de estatura a su corta edad tuvo la dicha de ganar cinco medallas de oros, en los pasados Juegos Deportivos Nacionales 2024, en las pruebas de 100 metros dorso donde obtuvo hasta récord, 50 metros pecho, 200 metros combinado, 50 metros mariposa y 50 metros dorso.

Arauz Rojas, conversó con Periódico Mensaje, de su vida en la natación y aprovechó la oportunidad para incentivar a los jóvenes a practicar un deporte con la finalidad de ser personas de bien en la sociedad costarricense.

1- ¿Recuerda cuál fue su primer contacto con la piscina?

Sí, en diciembre del 2016, fue la primera vez que entrené en una piscina fue en una clase de verano, ese día lo único que hicimos fue sentarnos en la orilla de la alberca en una fila y patear lo más fuerte que pudiéramos.

2- ¿Se imaginó en algún momento ser un atleta de alto rendimiento?

Si, es uno de mis sueños, desde un inicio mi mentalidad está enfocada en ser una deportista de alto rendimiento, no es fácil, pero con disciplina se logran los objetivos.

3- ¿Cuál es el día a día de Aurora, con el sacrificio que conlleva cumplir con los entrenamientos y competencias?

Es muy atareado, primero voy al gimnasio tres veces por semana, de 5 am a 6 am, después voy al colegio de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, apenas salgo del colegio me voy para la piscina, aprovecho la hora y media que me queda antes de entrar al entrenamiento para hacer mis tareas, estudiar y repasar. A las 5:30 pm empieza mi entrenamiento y salgo a las 8 de la noche, después llego a mi casa a las 8:30 pm y me toca alistar las cosas para el siguiente día cenar y compartir un momento en familia.

4- ¿Que representó para usted ganar medallas de oro en Juegos Nacionales y a la vez tener la posibilidad de ser récord en Justas Deportivas?

Fue muy importante para mí, trabajé muy duro durante cinco meses para llegar a la meta y me alegré mucho cuando vi en la pizarra que el récord en la competencia de los 100 metros dorso me pertenecía.

5- ¿Qué significa representar a nuestro país en torneos internacionales?

El CCCAN, de este año que fue en México, ha sido mi competencia más importante de mi carrera y en la que más luché. Trabajé por un año completo, sin parar, solo para poder hacer la marca A que se requiere para formar parte de la Selección Nacional de Natación de Costa Rica y poder representar al país.

Lo más difícil fue luchar contra con chicas ganadoras. Al final, en mi mejor prueba que fue el 100 dorso quedé de posición 4 en la general, pero para mí eso fue como una medalla de oro, porque sé que lo di todo y quedé muy satisfecha con el resultado, incluso bajé mi tiempo, tenía 1:13.96 y bajé a 1:12.64. Me puso muy feliz como nos recibieron después de esa competencia.

Luego de obtener cinco medallas de oro en Juegos Deportivos Nacionales, con el CCDR de Santa Cruz, la joven Aurora Arauz Rojas se enfoca en el CCCAN 2025 en Panamá

6- ¿Cuál es el objetivo a corto plazo que tiene Aurora en la natación

Ahorita estoy entrenando muy fuerte para lograr marca A y de esa manera ser parte del CCCAN 2025 en Panamá.

7- ¿En cuál estilo se siente más cómoda?

Mi estilo favorito es dorso, me gusta porque cuando nado lo único que veo es el cielo, no me preocupo por los que están a mi alrededor, solo lo doy todo y compito conmigo misma. Algo gracioso es que cuando apenas estaba empezando en infantil A, el dorso era el estilo que más odiaba porque siempre que lo nadaba tragaba mucha agua, mis brazadas hacían que el agua me cayera en la cara y que ironía que ahora es mi mejor estilo.

Desde ya le deseamos éxitos a nuestra sirena de la Ciudad Folclórica, Aurora Arauz Rojas y esperamos que siga creciendo en esta disciplina de la natación, para que siga cosechando medallas a nivel nacional e internacional